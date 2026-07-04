"Аладін йде у комплекті?" Незвичний торт розвеселив українців (фото)

Українці згадали дитинство через незвичний дизайн торта

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Українська кондитерка створила торт із яскравим малюнком радянського килима, і фото десерту миттєво розлетілося мережею. Українці масово ділилися спогадами з дитинства та жартували про принцесу Жасмін.

Відповідний допис блогерки rr.anasteisha з'явився у Threads.

Так виглядає торт. Фото www.threads.com/@rr.anasteisha

Торт схожий на килим. Фото www.threads.com/@rr.anasteisha

Вигляд торту розсмішив користувачів мережі. Фото www.threads.com/@rr.anasteisha

Незвичний десерт викликав ностальгію

Авторка публікації показала одразу кілька варіантів торта: прямокутний та круглий, з бордово-чорним візерунком, який точно повторює класичний радянський килим. Під фото вона запитала підписників, чи замовили б вони собі такий десерт.

Пост миттєво зібрав тисячі лайків і коментарів. Більшість користувачів написали, що дизайн торта нагадав їм дитинство.

Скриншот коментарів про торт з дизайном килима

Користувачка spirit.ua написала: "В мене в дитинстві такий коврик на стіні висів…"

Скриншот коментарів про торт з дизайном килима

А блогерка zinevichalenka навіть поділилася фото свого авто з подібним малюнком на капоті та підписала: "Маю схожий на виграній тачці)) ну килими додають шарму та певного вайбу будь на чому".

Аладдін та принцеса Жасмін у коментарях

Багато користувачів не стрималися від жартів про мультфільм "Аладдін".

Скриншот коментарів про торт з дизайном килима

Користувачка aylinttx запитала: "а Аладдін іде в комплекті?". Авторка торта швидко відповіла: "Аладін один, а хочуть всі".

Скриншот коментарів про торт з дизайном килима

Ще один коментатор з ніком an__teach припустив, що це "весільний торт принцеси Жасмін". Блогерка підтвердила жарт короткою відповіддю: "Так, для неї".

Скриншот коментарів про торт з дизайном килима

Найбільше лайків серед коментарів зібрав жарт користувача stiopych.o, який написав: "Уявляю, як його виносять під пісню "струменіє зоря"".

Не всім сподобалась радянська естетика

Втім, реакції були не лише захопленими.

Скриншот коментарів про торт з дизайном килима

Користувач will_butcher_ зазначив: "Зроблено професійно, але радянщина — це крінж".

Інші ж, навпаки, зізнавалися, що торт нагадав їм рідне село та бабусину хату.

Скриншот коментарів про торт з дизайном килима

Користувачка sushimichi_ck написала: "Ваш тортик дуже ностальгічний, відразу згадується літо у бабусі в селі, килим на стіні".

Скриншот коментарів про торт з дизайном килима

А коментаторка grezenova пожартувала про справжній настінний килим у своєї бабусі: "В мене б баба за серце хапалася, шо я її настінний килим ще від прапрапрапрапра бабусі на торта порубала".

Килимовий принт виявився популярним не тільки на тортах

Виявилося, що подібний дизайн уже використовують і в інших сферах.

Скриншот коментарів про торт з дизайном килима

Так, українська майстерня chetki.nardy_ukr показала фото нард зі скла з таким же килимовим візерунком і підписала: "Розробили пару місяців тому такий дизайн для наших нард зі скла. Гадаємо підійдуть і міленіалу і його діду".

Скриншот коментарів про торт з дизайном килима

Скриншот коментарів про торт з дизайном килима

Серед інших коментарів були й жартівливі зауваження: користувачка dariia.notes зізналася, що "перед сном би розглядала" такий торт, mitl.ua пожартував про хімчистку, а mrbruce.inst поцікавився, чи "по канону" з торта сипатиметься пісок.

Тим часом раніше в мережі вірусним став ще один незвичний тренд серед українських дівчат. Одна з користувачок соцмереж повторила популярний виклик, замінивши традиційне святкування шампанським на власну оригінальну версію, і теж стала зіркою соцмереж.