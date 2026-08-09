Яка аномалія взимку може залишити без світла та транспорту цілі регіони

У чому полягають основні загрози майбутньої зими

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Зміна клімату впливає не лише на середні температури, а й на сам характер зимової погоди. Тепліша атмосфера здатна утримувати більше водяної пари: приблизно на 7% більше на кожний додатковий 1°C. Тому навіть там, де зими стають у середньому м’якшими, окремі погодні явища можуть бути значно небезпечнішими.

Про це свідчать дослідження екстремальних опадів та зимових катаклізмів WMO Extreme Weather Events Analysis, а також аналітика Climate Central про вплив температурних гойдалок на інфраструктуру. Особливо несприятлива ситуація виникає, коли температура повітря постійно коливається біля нульової позначки.

За короткий час вона може піднятися до +5°C, потім опуститися до -5…-10°C. Замість стійкого снігового покриву та тривалих морозів регіон отримує чергування дощу, мокрого снігу, відлиги та різкого замерзання.

Як утворюється крижаний дощ. Інфографіка: "Телеграф"

Чому крижані дощі стають серйозною загрозою

Один із найнебезпечніших сценаріїв — крижаний дощ. Він виникає, коли опади проходять через шар теплого повітря, перетворюються на дощ, а потім потрапляють у розташований біля землі холодний шар. Краплі при цьому можуть залишатися рідкими навіть за температури нижче 0°C.

Торкаючись холодної дороги, дерев, автомобілів або ліній електропередачі, переохолоджена вода практично миттєво замерзає. Поверхні покриваються прозорою та дуже щільною кіркою льоду.

Причому для серйозних проблем не обов’язково чекати сильного морозу. Навпаки, особливо небезпечною може бути температура всього кілька градусів нижче нуля разом із великою кількістю вологи.

Зледеніння. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дроти та дерева не витримують додаткової ваги

Головна небезпека такого зледеніння полягає у його швидкості. Товщина крижаної кірки здатна збільшуватись буквально на очах. Разом з нею стрімко зростає і навантаження на лінії електропередачі, опори та гілки дерев.

Якщо одночасно посилюється вітер, ситуація стає ще складнішою. Покриті льодом гілки ламаються і падають на дроти, а самі лінії відчувають одночасно вагу льоду та вітрове навантаження. Результатом можуть стати масові відключення електроенергії.

На відміну від звичайного снігопаду, наслідки крижаного дощу найчастіше неможливо швидко усунути. Навіть після закінчення опадів лід залишається на дротах і деревах, поки температура не підніметься досить високо для його танення.

Дороги можуть перетворитися на ковзанку за лічені години

Не меншу загрозу такі перепади температури становлять для транспорту. Дощ або талий сніг при подальшому похолоданні утворюють на дорогах тонкий шар льоду. Особливо підступний так званий чорний лід — практично прозора кірка, крізь яку видно асфальт.

Водій може не помітити небезпеку до того моменту, коли автомобіль втратить зчеплення з дорогою. Якщо зледеніння відбувається одночасно на великій території, різко зростає ризик масових ДТП, блокування трас та зупинки громадського транспорту.

Проблеми виникають і в авіації, на залізниці та у міській інфраструктурі. Замерзла вода здатна порушувати роботу стрілкових переводів, контактних мереж та інших елементів, від яких залежить рух транспорту.

Раніше ми розповіли, якою буде зима: мороз без снігу або нескінченна сльота.