Какая аномалия зимой может оставить без света и транспорта целые регионы

В чем заключаются главные угрозы предстоящей зимы

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Изменение климата влияет не только на средние температуры, но и на сам характер зимней погоды. Более теплая атмосфера способна удерживать больше водяного пара: примерно на 7% больше на каждый дополнительный 1°C. Поэтому даже там, где зимы становятся в среднем мягче, отдельные погодные явления могут быть значительно опаснее.

Об этом свидетельствуют исследования экстремальных осадков и зимних катаклизмов WMO Extreme Weather Events Analysis, а также аналитика Climate Central о влиянии температурных качелей на инфраструктуру. Особенно неблагоприятная ситуация возникает, когда температура воздуха постоянно колеблется около нулевой отметки.

За короткое время она может подняться до +5°C, а затем опуститься до -5…-10°C. Вместо устойчивого снежного покрова и продолжительных морозов регион получает чередование дождя, мокрого снега, оттепели и резкого замерзания.

Как образуется ледяной дождь. Инфографика: "Телеграф"

Почему ледяные дожди становятся серьезной угрозой

Один из наиболее опасных сценариев — ледяной дождь. Он возникает, когда осадки проходят через слой теплого воздуха, превращаются в дождь, а затем попадают в расположенный у поверхности земли холодный слой. Капли при этом могут оставаться жидкими даже при температуре ниже 0°C.

Соприкасаясь с холодной дорогой, деревьями, автомобилями или линиями электропередачи, переохлажденная вода практически мгновенно замерзает. Поверхности покрываются прозрачной и очень плотной коркой льда.

Причем для возникновения серьезных проблем не обязательно ждать сильного мороза. Наоборот, особенно опасной может оказаться температура всего в несколько градусов ниже нуля в сочетании с большим количеством влаги.

Обледенение. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Провода и деревья не выдерживают дополнительного веса

Главная опасность такого обледенения заключается в его скорости. Толщина ледяной корки способна увеличиваться буквально на глазах. Вместе с ней стремительно растет и нагрузка на линии электропередачи, опоры и ветви деревьев.

Если одновременно усиливается ветер, ситуация становится еще сложнее. Покрытые льдом ветви ломаются и падают на провода, а сами линии испытывают одновременно вес льда и ветровую нагрузку. Результатом могут стать массовые отключения электроэнергии.

В отличие от обычного снегопада, последствия ледяного дождя зачастую невозможно быстро устранить. Даже после окончания осадков лед остается на проводах и деревьях, пока температура не поднимется достаточно высоко для его таяния.

Дороги могут превратиться в каток за считанные часы

Не меньшую угрозу такие перепады температуры представляют для транспорта. Дождь или талый снег при последующем похолодании образуют на дорогах тонкий слой льда. Особенно коварен так называемый черный лед — практически прозрачная корка, через которую видно асфальт.

Водитель может не заметить опасность до момента, когда автомобиль потеряет сцепление с дорогой. Если обледенение происходит одновременно на большой территории, резко возрастает риск массовых ДТП, блокировки трасс и остановки общественного транспорта.

Проблемы возникают и в авиации, на железной дороге и в городской инфраструктуре. Замерзшая вода способна нарушать работу стрелочных переводов, контактных сетей и других элементов, от которых зависит движение транспорта.

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