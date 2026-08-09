Частина Одеси без світла та води після однієї з наймасштабніших атак: що кажуть енергетики

Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в дома містян

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Після ранкових ударів Росії по Одесі значна частина жителів міста та району залишилися без електропостачання. Також в деяких районах відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком.

У ДТЕК повідомили, що 9 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Одещину цього року. Є пошкодження енергетичних обʼєктів, без світла залишилися жителі Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів Одеси, а також обʼєкти критичної інфраструктури.

"Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу. Енергетики всієї Одещини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що внаслідок атаки значна кількість споживачів Одеси та регіону була знеструмлена. Станом на 11:10 близько 90 тисяч знеструмлених вночі абонентів вже під'єднали до енергопостачання.

"Прохання до жителів Одещини: якщо зараз у вас є електроенергія – споживайте її максимально ощадливо. Це допоможе швидше завершити ремонтні роботи та заживити людей, які поки що залишаються без світла", — закликали енергетики.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що внаслідок російської атаки в частині Одеси та Одеського району є відключення електроенергії для побутових споживачів. Він додав, що в частині обласного центру відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком.

В Одесі організовано підвіз води — де стоять машини

В усі райони міста організовано підвіз технічної води. Також працюють бювети.

Підвіз води в Одесі - де стоять машини 9 серпня

Підвіз води в Одесі. Фото: t.me/zksodesa

Удар Росії по Одесі 9 серпня — наслідки

Росіяни вдарили по Одесі та області кількома десятками ракет та дронів, в обласному центрі постраждало восьмеро людей. Ворог атакував об’єкти інфраструктури та житлову забудову.

Росія вдарила по центру Одеси. Фото: t.me/odesaMVA

У двох районах Одеси пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.

Нагадаємо, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки Станіслав Ігнатьєв розповів "Телеграфу", що найближчої зими окремі регіони України можуть залишатися без електроенергії по кілька діб. А в разі серйозних руйнувань підстанцій чи теплоелектроцентралей — ще довше.