Дорога хімія не знадобиться: чим легко очистити скло душової кабіни від нальоту

Наліт на склі можна відмити всього за 15 хвилин

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На склі душової кабіни часто з’являються плями від води, мильний і вапняний наліт. Якщо їх вчасно не прибирати, відмити поверхню буде складніше.

Для прибирання не обов’язково купувати дорогу побутову хімію. Простий засіб можна приготувати вдома з кількох доступних компонентів., як написали у Мirror.

Як приготувати суміш

Для очищення скла знадобляться:

1 склянка білого оцту;

1 склянка рідини для миття посуду;

кілька крапель ефірної олії;

тепла вода.

Оцет допомагає боротися з вапняним нальотом, а засіб для миття посуду добре справляється з жиром і мильними слідами. Ефірна олія потрібна переважно для того, щоб перебити різкий запах оцту. Можна обрати цитрусову або м’ятну.

Усі компоненти потрібно змішати у пляшці з розпилювачем. Воду додають так, щоб у ємності залишилося трохи вільного місця для перемішування.

Як очистити скло

Готовий розчин нанесіть на скло душової кабіни та залиште приблизно на 15-30 хвилин. Якщо наліт старий і сильно в’ївся, засіб можна залишити на довший час.

Після цього поверхню потрібно протерти м’якою губкою або вологою ганчіркою та змити теплою водою. Жорсткі щітки й абразивні засоби краще не використовувати, оскільки вони можуть залишити подряпини.

Щоб на склі не залишилося розводів, після миття його варто витерти насухо мікрофібровою серветкою.

Якщо запах оцту вам не підходить, альтернативою може стати лимонна кислота. Вона також допомагає розчиняти вапняний наліт і прибирати сліди від жорсткої води.

Як очистити душову кабіну від плям і вапняного нальоту

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як прочистити забиту душову лійку, тим самим відновити тиск води та зменшити її витрати.