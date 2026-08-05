Не лише пекельна спека: погода готує ще один "вибуховий" сюрприз

На різкі перепади погодних умов впливають зміни клімату на планеті

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Після періоду "африканської" спеки в Україні очікуються нові природні "сюрпризи". Внаслідок надходження холодних повітряних мас вже 7 серпня очікується зниження температури повітря, "вибухові" грози з сильним вітром та навіть градом.

Про це пише начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами "похолодання" в Україні буде нетривалим.

Як зазначив метеоролог, за синоптичною класикою, коли холод йде на спеку, атмосфера зазвичай демонструє "вибуховий" характер. А контраст температур — це каталізатор для гроз, сильних злив, граду та шквалистого вітру.

"На синоптичних картах ми вже бачимо активний ХОЛОДНИЙ атмосферний фронт, що сунеться орієнтовно по лінії Нідерланди – Португалія. У пʼятницю, 7 серпня, цей атмосферний розділ почне проявлятися по заходу нашої країни. Зображення на карті нижче. Атмосферний тиск падатиме, збільшиться хмарність. Зіткнення різних за властивостями повітряних мас стане "поштовхом" для розвитку гроз, злив, граду та шквалів. На зміну розпеченому повітрю НАДІЙДЕ БІЛЬШ ПРОХОЛОДНЕ з акваторії Балтійського моря. Температурний фон піде на спад", — зазначив Постригань.

Мапа надходження холодного повітря з західного напрямку

Чи підтверджують прогнози метеосервіси?

Сервіс моніторингу погоди Ventusky також прогнозує опади в Україні у п'ятницю, 7 серпня. Зокрема, дощів варто очікувати на заході, півночі та частково в центрі України.

Прогноз опадів на п'ятницю, 7 серпня

В Українському гідрометцентрі підтверджують, що 7 серпня в Україні очікуються опади. Зокрема у західних та північних областях прогнозуються дощі різної інтенсивності.

Опади в Україні 7 серпня

Раніше "Телеграф" розповідав, що кандидат наук зробив сумний прогноз щодо спеки в Україні.