Навіщо ставити відро під душ, поки стікає холодна вода: простий трюк, який заощадить воду

Цю просту звичку варто додати до свого щоденного життя

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Багато людей щодня зливають воду в каналізацію, поки чекають, коли з крана або душу піде тепла вода. На перший погляд, це лише кілька секунд, але за місяць такі втрати можуть перетворитися на десятки літрів.

Один із простих способів економії — поставити відро або іншу ємність під струмінь, поки вода нагрівається, пояснив "Телеграф". Вода, яка ще не стала гарячою, залишається чистою, тому її не обов’язково виливати.

Зібрану воду можна використати для побутових потреб: поливу кімнатних рослин, миття підлоги, прибирання, прання речей вручну або змивання в туалеті. Таким чином, замість того щоб витрачатися даремно, вона отримує друге застосування.

Чоловік набирає воду. Фото: РБК-Україна

Особливо актуальним такий спосіб може бути для сімей, де кілька людей щодня користуються душем або ванною. Навіть кілька літрів, зібраних щоразу, за місяць можуть дати помітний об’єм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вигідніше за нинішніх тарифів — мити посуд у посудомийній машині чи вручну під краном, і підрахував, який спосіб допоможе заощадити більше грошей.