Дорогая химия не понадобится: чем легко очистить стекло душевой кабины от налета

Налет на стекле можно отмыть всего за 15 минут

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На стекле душевой кабины часто появляются пятна от воды, мыльный и известковый налет. Если их вовремя не убирать, отмыть поверхность будет сложнее.

Для уборки необязательно покупать дорогостоящую бытовую химию. Простое средство можно приготовить дома из нескольких доступных компонентов.

Как приготовить смесь

Для очистки стекла понадобятся:

1 стакан белого уксуса;

1 стакан жидкости для мытья посуды;

несколько капель эфирного масла;

теплая вода.

Уксус помогает бороться с известковым налетом, а средство для мытья посуды хорошо справляется с жиром и мыльными следами. Эфирное масло нужно преимущественно для того, чтобы перебить резкий запах уксуса. Можно выбрать цитрусовую или мятную.

Все компоненты следует смешать в бутылке с распылителем. Воду добавляют так, чтобы в емкости осталось немного свободного пространства для перемешивания.

Как очистить стекло

Готовый раствор нанесите на стекло душевой кабины и оставьте примерно на 15-30 минут. Если налет старый и сильно въевшийся, средство можно оставить на более долгое время.

После этого поверхность нужно протереть мягкой губкой или влажной тряпкой и смыть теплой водой. Жесткие щетки и абразивные средства лучше не использовать, поскольку они могут оставить царапины.

Чтобы на стекле не осталось разводов, после мытья его следует вытереть насухо салфеткой из микрофибры.

Если запах уксуса вам не подходит, альтернативой может стать лимонная кислота. Она также помогает растворять известковый налет и убирать следы жесткой воды.

Как очистить душевую кабину от пятен и известкового налета

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как прочистить забитую душевую лейку, тем самым восстановить давление воды и уменьшить ее расход.