Економія або прихована переплата: чому популярний режим прання може збільшити платіжку за воду

Ця програма може зменшувати витрати електрики за рахунок більшої кількості води

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Режим Eco багато хто сприймає як універсальний спосіб скоротити витрати на комунальні послуги. Однак його назва може вводити в оману: у деяких випадках така програма справді знижує витрати електроенергії, але зовсім не гарантує економію води.

"Телеграф" розповість, у чому підводне каміння цієї програми прання і коли від неї краще відмовитися.

Чому режим Eco вважається економічним

Головна особливість більшості програм Eco – нижча температура прання. Замість звичних 40-60 градусів машина може нагрівати воду лише до 20-30 градусів або робити це значно повільніше. Саме нагрівальний елемент є одним із найенергоємніших вузлів пральної машини, тому зниження температури дозволяє помітно скоротити споживання електрики.

Щоб компенсувати холоднішу воду, техніка просто збільшує час прання. Замість години цикл може тривати дві, три і навіть чотири години.

У чому ховається каверза

Варто зазначити, що економія електроенергії зовсім не означає автоматичну економію води. У різних виробників алгоритми Eco відрізняються. Деякі моделі дійсно зменшують витрати води, але інші використовують додаткові полоскання або більш тривалі цикли набору та зливу води, щоб краще видалити залишки миючого засобу після прання за низької температури.

В результаті за весь цикл машина може витратити стільки ж води, скільки звичайна програма, інколи ж навіть більше.

Особливо це помітно при сильному забрудненні білизни чи використанні великої кількості порошку, коли автоматика запускає додаткове полоскання.

Режим Еcо. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому виробники роблять саме так

Для виробників пріоритетом режиму Eco зазвичай є відповідність суворим стандартам енергоефективності. Саме витрата електроенергії найчастіше стає ключовим показником при сертифікації побутової техніки.

Тому інженери прагнуть зменшити витрати електрики за рахунок більш холодної води та тривалого циклу, а витрата води вже залежить від конкретної моделі, конструкції барабана, системи визначення завантаження та алгоритмів полоскання.

Коли режим Eco справді вигідний

Таку програму краще використовувати, якщо:

білизна слабо забруднена;

барабан завантажений майже повністю;

немає необхідності швидко закінчити прання;

головна мета — знизити витрати електроенергії.

Коли краще вибрати звичайну програму

Якщо одяг сильно забруднений, потрібно короткий цикл або важливо скоротити витрату води, стандартна програма в деяких моделях може виявитися навіть практичнішою. За рахунок вищої температури вона ефективніше видаляє забруднення і часто обходиться без додаткових полоскань.

Що потрібно пам’ятати

Напис Eco не означає, що пральна машина автоматично заощаджує всі ресурси одночасно. Найчастіше цей режим орієнтований саме на зниження споживання електроенергії, тоді як витрата води визначається особливостями конкретної моделі і обраним алгоритмом прання. Тому перед покупкою техніки або вибором програми корисно заглянути в інструкцію: виробники зазвичай публікують дані про споживання води та електроенергії для кожного режиму.

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