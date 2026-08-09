Укус може мати страшні наслідки: які кліщі здатні задушити людину і чи є вони в Україні (фото)

Токсини цього паразита давно досліджують вчені

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Кліщі зазвичай асоціюються з дрібними паразитами, яких легко не помітити, але серед них є види з досить незвичайними властивостями. Один із таких може задушити людину.

Деякі види виробляють особливі нейротоксини, які впливають на передачу нервових імпульсів. Один із найвідоміших представників — австралійський Ixodes holocyclus, як написали у natemat.

Деякі види кліщів здатні спричинити параліч, як от австралійський Ixodes holocyclus. Фото: Вікіпедія

Цей вид мешкає на східному узбережжі Австралії та вважається одним із найбільш токсичних кліщів. Дослідники з Університету Квінсленда вивчали речовини, які він виробляє, та встановили, що вони можуть впливати на роботу нервової системи, тим самим задушити людину.

Австралійський кліщ — не єдиний представник із подібними властивостями

Дослідники припускають, що нейротоксини можуть виробляти представники щонайменше 69 видів кліщів. Серед них — Dermacentor andersoni та Dermacentor variabilis у Північній Америці, Ixodes rubicundus у Південній Африці, Ixodes tancitarius у Мексиці та кілька видів роду Rhipicephalus.

Водночас більшість із цих кліщів переважно взаємодіє з тваринами, а випадки контакту з людьми залишаються рідкісними.

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