Укус може мати страшні наслідки: які кліщі здатні задушити людину і чи є вони в Україні (фото)
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Токсини цього паразита давно досліджують вчені
Кліщі зазвичай асоціюються з дрібними паразитами, яких легко не помітити, але серед них є види з досить незвичайними властивостями. Один із таких може задушити людину.
Деякі види виробляють особливі нейротоксини, які впливають на передачу нервових імпульсів. Один із найвідоміших представників — австралійський Ixodes holocyclus, як написали у natemat.
Цей вид мешкає на східному узбережжі Австралії та вважається одним із найбільш токсичних кліщів. Дослідники з Університету Квінсленда вивчали речовини, які він виробляє, та встановили, що вони можуть впливати на роботу нервової системи, тим самим задушити людину.
Австралійський кліщ — не єдиний представник із подібними властивостями
Дослідники припускають, що нейротоксини можуть виробляти представники щонайменше 69 видів кліщів. Серед них — Dermacentor andersoni та Dermacentor variabilis у Північній Америці, Ixodes rubicundus у Південній Африці, Ixodes tancitarius у Мексиці та кілька видів роду Rhipicephalus.
Водночас більшість із цих кліщів переважно взаємодіє з тваринами, а випадки контакту з людьми залишаються рідкісними.
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