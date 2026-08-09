Укус может иметь страшные последствия: какие клещи способны задушить человека и есть ли они в Украине (фото)

Токсины этого паразита давно исследуют ученые

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Клещи в основном ассоциируются с маленькими паразитами, которых легко не заметить, но среди них есть виды с весьма необычными свойствами. Один из таких может удушить человека.

Некоторые виды производят особые нейротоксины, влияющие на передачу нервных импульсов. Один из самых известных представителей – австралийский Ixodes holocyclus, как написали в natemat.

Некоторые виды клещей способны вызвать паралич, как австралийский Ixodes holocyclus. Фото: Википедия

Этот вид обитает на восточном побережье Австралии и считается одним из наиболее токсичных клещей. Исследователи из Университета Квинсленда изучали вещества, производимые им, и установили, что они могут влиять на работу нервной системы, тем самым задушить человека.

Австралийский клещ – не единственный представитель с подобными свойствами

Исследователи предполагают, что нейротоксины могут производить представители не менее 69 видов клещей. Среди них Dermacentor andersoni и Dermacentor variabilis в Северной Америке, Ixodes rubicundus в Южной Африке, Ixodes tancitarius в Мексике и несколько видов рода Rhipicephalus.

В то же время большинство этих клещей преимущественно взаимодействует с животными, а случаи контакта с людьми остаются редкими.

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