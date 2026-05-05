Жаба "осідлала" живу рибу: чому це відбувається і чи може вона її задушити (відео)

Таке явище може спостерігатися під час розмноження земноводних

У соцмережах завірусилося дивне відео, як жаба сидить на рибі, яке, на перший погляд, виглядає кумедно, але викликало зовсім різні реакції користувачів. Одні жартують, інші — серйозно занепокоїлися тим, що насправді відбувається у кадрі.

Відповідне відео можна побачити на сторінці користувача "Threads" "queen_bee_ua_". Попри те, що на голові риби сидить жаба, риба продовжує плисти, а земноводна не намагається втекти і міцно тримається на ній.

У коментарях користувачі активно жартують із ситуації. Дехто згадує відому пісню про "рибу з раком", жартома додаючи жабу, інші пишуть, що "жаба осідлала субмарину" або іронізують, що "жаба душить не лише людей".

Водночас частина користувачів звернула увагу, що ситуація може бути небезпечною для риби. Зазначається, що під час шлюбного періоду жаби стають надзвичайно активними та можуть поводитися агресивно, хапаючи будь-які об’єкти, схожі за розміром на самку.

Як з’ясував "Телеграф", таке явище справді трапляється у природі. Навесні жаби можуть помилково хапати рибу через так званий рефлекс спарювання — амплексус. У такому випадку жаба обхоплює рибу передніми лапами, іноді навіть зачіпаючи зябра, і міцно тримається.

У результаті риба не може нормально дихати, підіймається до поверхні та з часом може загинути від нестачі кисню. За словами фахівців, подібні випадки не є рідкістю у водоймах і можуть впливати на кількість риби, особливо у ставках.

