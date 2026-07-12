Може задушити та проковтнути: українців здивував гігантський гість на дереві (відео)

Рідкісна для українських міст ситуація привернула увагу користувачів мережі

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Мешканці Києва стали свідками вкрай незвичайної сцени – на гілках дерева вони помітили гігантську змію. Рептилія спокійно відпочивала, поки очевидці намагалися зрозуміти, звідки вона з’явилася посеред міста.

Відповідні відео було опубліковано у місцевих пабликах у Telegram. Як повідомляється, це був не звичайний вуж чи гадюка, а нібито справжній пітон.

Рептилія спокійно перебувала на дереві та не звертала уваги на людей, чим здивувала усіх навколо.

При цьому очевидці припустили, що екзотична тварина була на прогулянці з господарем. На кадрах видно, що під деревом стоять дві дівчини.

Раніше герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак у коментарі "Телеграфу" пояснював,що зустріти в лісі екзотичну змію дуже малоймовірно, але не в місті.

"Щороку у нас є один, два, три випадки, коли люди знаходять сітчастих пітонів, удавів поодинці десь у місті переважно, тому що далеко вони не заповзають. Але знаходять і, на жаль, уже мертвими", — герпетолог зазначає — тваринам холодно і вони гинуть.

Пітон — що про нього потрібно знати

Належить до сімейства неотруйних змій. Включає 38 сучасних видів із 11 родів.

Забарвлення дуже різноманітне: від більш менш одноколірного (бурого або буро-коричневого тонів) до досить строкатої — плямистої, деревні види (зелений пітон) можуть бути зеленого кольору.

Мешкають переважно у тропічних лісах, саванах, болотистих місцевостях; менше видів живе у пустелях. Часто пітони селяться поблизу води – вони добре плавають та пірнають. Багато видів лазять по деревах. Існують і майже повністю деревні види. Активні в основному в сутінках та вночі.

Пітони — неотруйні змії, вони вбивають видобуток не укусом з отрутою, а стисканням тіла. Змія обвиває жертву кільцями та перекриває кровообіг та дихання. Після цього здобич вона ковтає цілком. Траплялися випадки, коли ці змії могли ковтати людей цілком.

Пітон

Пітони не є місцевими для України — тут вони не живуть у природному середовищі через невідповідний клімат. Однак нерідко можна їх зустріти як екзотичних домашніх тварин у приватних власників, а також у зоопарках, тераріумах та у любителів рептилій.

Для України найбільш характерними є місцеві види змій — наприклад, вужі та гадюки. А поява великого пітона на дереві у міському дворі майже напевно пов’язана з людиною, а не з дикою природою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Київщині прямо у дворі у людей повзала самка змії мідянки.