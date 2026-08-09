Робота мрії існує: де потрібно лише жити біля моря та годувати котів (фото)

Потрібно працювати всього 5 годин вдень

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Робота мрії для багатьох — це не офіс і ранкові затори, а місце, де можна поєднати відпочинок з улюбленою справою. Один із таких варіантів пропонують на грецькому острові.

На острові Сірос у Греції волонтери можуть безкоштовно проживати та отримувати сніданки в обмін на догляд за покинутими котами. Програму організовує Cats of Syros — організація із захисту тварин, яка вже готує набір учасників на 2027 рік, як написали у okdiario.

Волонтерам надають окрему кімнату в будинку, воду, електроенергію та доступ до інтернету. Також один день на тиждень вони можуть присвятити відпочинку та знайомству з островом.

Волонтерам у Греції надають житло та сніданки в обмін на догляд за котами у заповіднику. Фото: Телеграф

Втім, повністю без витрат поїздка не буде. Учасники самостійно оплачують дорогу до Греції, пором до Сіроса, харчування, крім сніданку, транспорт на острові та міжнародну туристичну страховку.

Основна умова програми — п’ять годин роботи на день протягом шести днів на тиждень. Волонтери годують котів, змінюють воду, прибирають лотки та клітки, допомагають із пранням і посудом, граються з тваринами та за потреби дають їм ліки під наглядом команди.

До програми допускають людей від 18 років. Від кандидатів також очікують хорошого знання англійської, фізичної витривалості, терпіння та любові до тварин. Мінімальний термін участі становить один місяць, а перевагу надаватимуть тим, хто готовий залишитися довше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє касир у польському аналогу "АТБ".