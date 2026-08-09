Работа мечты существует: где нужно только жить у моря и кормить кошек (фото)

Нужно работать всего 5 часов днем

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Работа мечты для многих – это не офис и утренние пробки, а место, где можно совместить отдых с любимым делом. Один из таких вариантов предлагают на греческом острове.

На острове Сирос в Греции волонтеры могут бесплатно проживать и получать завтраки в обмен на уход за брошенными котами. Программа организуется Cats of Syros — организация по защите животных, которая уже готовит набор участников на 2027 год, как написали в okdiario.

Волонтерам предоставляют отдельную комнату в доме, воду, электроэнергию и доступ в интернет. Также один день в неделю они могут посвятить отдыху и знакомству с островом.

Волонтерам в Греции предоставляют жилье и завтраки в обмен на уход за котами в заповеднике. Фото: Телеграф

Впрочем, поездка не обойдётся совсем без затрат. Участники самостоятельно оплачивают дорогу до Греции, паром до Сироса, питание (кроме завтрака), транспорт на острове и международную туристическую страховку.

Основное условие программы – пять часов работы в день в течение шести дней в неделю. Волонтеры кормят кошек, меняют воду, убирают лотки и клетки, помогают со стиркой и посудой, играют с животными и при необходимости дают им лекарство под наблюдением команды.

В программу допускают людей от 18 лет. От кандидатов также ожидают хорошего знания английского, физической выносливости, терпения и любви к животным. Минимальный срок участия составляет один месяц, а предпочтение будет отдаваться тем, кто готов остаться дольше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает кассир в польском аналоге "АТБ".