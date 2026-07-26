В Угорщині за місяць українець може заробити на авто: де такі зарплати

Щороку ті самі люди знову їдуть працювати на угорські поля, бо знають, що там можна добре заробити

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Сезонна робота на угорських фермах цього року стала оплачуватися краще. За рік середні виплати працівникам зросли приблизно на 15%, а попит на людей у сільському господарстві збільшився на 66%.

За словами експертів із працевлаштування, передає nlc., зараз сезонні працівники зазвичай просять близько 2500-2600 форинтів за годину. Досвідчені працівники можуть заробляти 20-30 тисяч форинтів на день, а найвитриваліші — навіть більше. Однак у спекотну погоду довго працювати важко, тому багато хто витримує лише кілька годин інтенсивної роботи.

Водночас на багатьох фермах оплата залежить не від часу, а від кількості зібраного врожаю. Наприклад, за ящик черешень або вишень вагою близько 10 кг можуть платити близько 2000 форинтів, за абрикоси — близько 1000 форинтів.

Відповідно до актуального курсу валют, 1 форинт дорівнює 0,14 гривні. Тобто 2500 — 352,72 гривні, а 30 000 — 4232,65 гривні.

Люди працюють на полі. Фото: Телеграф

Наприклад, якщо працювати майже щодня, маючи лише один вихідний на тиждень, і заробляти близько 30 тисяч форинтів за день, за місяць можна отримати приблизно 810 тисяч форинтів. Це близько 114 тисяч гривень.

За таку суму вже можна придбати вживаний автомобіль віком приблизно 2001-2006 років випуску, згідно з оголошеннями на платформі olx.

Оголошення про продаж авто. Фото: olx

У виданні додають, що знайти людей для фізично важкої роботи зі збору фруктів, овочів, зернових та винограду стає дедалі складніше. Особливо це стосується вакансій, де потрібно працювати зранку, у кілька змін або далеко від великих міст. Через це роботодавці часто організовують транспорт або житло для працівників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Польщі за три місяці українцям можна заробити на квартиру.