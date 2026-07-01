Майже у сім разів більше: скільки українка може заробляти, працюючи доглядальницею в Німеччині

У Німеччині роботодавці пропонують значно вищі зарплати, ніж в Україні

Робота доглядальниці в Німеччині оплачується значно краще, ніж в Україні. Зарплата залежить від досвіду та посади й ставка може суттєво відрізнятися.

Як написали в "liber tatea", у Німеччині з 1 липня 2026 року підвищать мінімальну оплату праці для працівників сфери догляду. Чергове підвищення вже заплановане на липень 2027 року.

Після перегляду зарплат некваліфіковані доглядальники отримуватимуть щонайменше 16,52 євро брутто за годину. Для кваліфікованого допоміжного персоналу мінімальна ставка становитиме 17,80 євро брутто на годину, а для спеціалістів, зокрема медсестер, — 21,03 євро брутто на годину.

Наприклад, якщо це 8-годинна робота з графіком 5/2, то за добу можна заробити від 132,16 до 168,24 євро. У місяць — десь від 3040 до 3870 євро. Якщо обмінювати на гривню по курсу в 51,10, то українці можуть заробити від 155 344 до 197 757 гривень. Але зверніть увагу: з цієї суми не вирахувано податки.

Скільки платять в Україні

Якщо пошукати на платформі "robota.ua" вакансії, то серед них можна знайти ось такі варіанти: 950 гривень за добу з графіком 14/14, 21/21, 30/30 або 1200 за добу, але 15/15. Якщо порахувати приблизну зарплату, то у компанії платитимуть до 28500 гривень, а в агентстві — 18000 гривень.

Зарплата доглядальниці в Україні. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які професії можуть приносити до 20 тисяч доларів на місяць.