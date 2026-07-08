Білі шкарпетки знову стануть білосніжними: господарче мило та відбілювач можете відкласти

Достатньо зробити це після прання

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Білі шкарпетки влітку швидко втрачають свій вигляд. Через піт, пил і щоденне носіння вони поступово сіріють або жовтіють, навіть якщо їх регулярно прати.

Багато хто намагається повернути білизну за допомогою відбілювача, але експерти з "nlc." кажуть, що є простіший спосіб.

Фахівці пояснюють, що пожовтіння тканини найчастіше викликають не лише забруднення, а й накопичення поту, жиру зі шкіри та інших органічних речовин, які поступово проникають у волокна тканини. З часом звичайного прання вже недостатньо, щоб повністю їх видалити.

Експертка з екологічного прибирання Мерілі Нельсон радить скористатися простим методом, який давно використовували ще наші бабусі. Після прання білі речі потрібно сушити під прямими сонячними променями.

Білі шкарпетки сушаться. Фото: згенероване ШІ

Ультрафіолетове випромінювання допомагає природним способом освітлювати тканину. Сонячне світло може зробити менш помітними жовті сліди від поту, деякі жирні плями та інші органічні забруднення. Крім того, воно має антибактеріальний ефект і допомагає зменшити неприємний запах.

Найкращий результат можна отримати, якщо сушити шкарпетки у сонячну погоду приблизно з полудня до третьої години дня. Саме в цей час ультрафіолетове випромінювання є найінтенсивнішим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як домашнім розчином із двох інгредієнтів відбілити білі кросівки.