Кожну третю дитину називають єврейським ім'ям: які зараз найпопулярніші в Україні
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Серед оприлюднених трапляються дійсно цікаві варіанти
У 2026 році українці називають своїх дітей незвичними та цікавими іменами. Зокрема кожне третє ім'я має єврейське походження.
Про це йдеться у списку незвичайних дитячих імен, оприлюднених Міністерством юстиції України. Варто зауважити, що ці розрахунки мають приблизний характер.
Так, згідно з інформацією Мін'юсту з 20 найбільш популярних імен, які українці давали своїм дітям у першому півріччі 2026 року, 6 єврейські:
- Анна (також поширений варіант — Ганна, походить від давньоєврейського слова Ханна, що означає "благодать", "прихильність" або "милосердя");
- Марія (єврейською Маріам, означає "висока, піднесена, стійка, велична");
- Соломія (або Саломея походить від давньоєврейського слова "шалом" (שָׁלוֹם) і означає "мир", "спокій" або "злагода");
- Єва (походить із давньоєврейської мови (від слова Хава) і дослівно означає "подателька життя", "та, що дає життя" або просто "життя");
- Матвій (походить із давньоєврейської мови (від імені Маттитьягу) і означає "дар Божий", "дарований Богом" або "людина Ягве".)
- Давид (походить з давньоєврейської мови (івр. דָּוִד) і означає "улюблений", "коханий" або "улюбленець").
А з 20 рідкісних імен для дівчат та хлопчиків 7 єврейських. Зокрема це:
- Мар'ям (це східний варіант біблійного імені Марія або Міріам. Воно означає "висока", "піднесена", "велична" або "гірка / кохана" за давніми єврейськими коренями);
- Авігея (має давньоєврейське походження і означає "радість батька" або "мій батько — радість");
- Вірсавія (має давньоєврейське походження (івр. בת שבע — Бат-Шева) і означає "донька клятви" або "донька обітниці");
- Даніель (має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог — мій суддя");
- Нафанаїл (має давньоєврейське походження і перекладається як "дар" або "дарований");
- Ітан (походить із давньоєврейської мови (від слова Eitan) і означає "сильний", "твердий", "витривалий", "постійний" або "незмінний");
- Соломон (походить із давньоєврейської мови (від слова Шломо — שְׁלֹמֹה) та означає "мирний", "спокійний" або "досконалий"/"цілісний").
Таким чином, якщо приблизно підрахувати, то виходить, що кожна третя дитина в Україні отримала у 2026 році єврейське ім'я. Варто наголосити, що це приблизний підрахунок. А для коректної оцінки кількості нетипових для України імен, потрібна актуальна статистика по кількості новонароджених дітей, а не за кількістю імен у топ-20 найнезвичайніших.
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