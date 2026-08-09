Кожну третю дитину називають єврейським ім'ям: які зараз найпопулярніші в Україні

Серед оприлюднених трапляються дійсно цікаві варіанти

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У 2026 році українці називають своїх дітей незвичними та цікавими іменами. Зокрема кожне третє ім'я має єврейське походження.

Про це йдеться у списку незвичайних дитячих імен, оприлюднених Міністерством юстиції України. Варто зауважити, що ці розрахунки мають приблизний характер.

Так, згідно з інформацією Мін'юсту з 20 найбільш популярних імен, які українці давали своїм дітям у першому півріччі 2026 року, 6 єврейські:

Анна (також поширений варіант — Ганна, походить від давньоєврейського слова Ханна, що означає "благодать", "прихильність" або "милосердя");

(також поширений варіант — Ганна, походить від давньоєврейського слова Ханна, що означає "благодать", "прихильність" або "милосердя"); Марія (єврейською Маріам, означає "висока, піднесена, стійка, велична");

(єврейською Маріам, означає "висока, піднесена, стійка, велична"); Соломія (або Саломея походить від давньоєврейського слова "шалом" (שָׁלוֹם) і означає " мир", "спокій" або "злагода");

(або Саломея походить від давньоєврейського слова "шалом" (שָׁלוֹם) і означає мир", "спокій" або "злагода"); Єва (походить із давньоєврейської мови (від слова Хава) і дослівно означає "подателька життя", "та, що дає життя" або просто "життя");

(походить із давньоєврейської мови (від слова Хава) і дослівно означає "подателька життя", "та, що дає життя" або просто "життя"); Матвій (походить із давньоєврейської мови (від імені Маттитьягу) і означає "дар Божий", "дарований Богом" або "людина Ягве".)

(походить із давньоєврейської мови (від імені Маттитьягу) і означає "дар Божий", "дарований Богом" або "людина Ягве".) Давид (походить з давньоєврейської мови (івр. דָּוִד) і означає "улюблений", "коханий" або "улюбленець").

А з 20 рідкісних імен для дівчат та хлопчиків 7 єврейських. Зокрема це:

Мар'ям (це східний варіант біблійного імені Марія або Міріам. Воно означає "висока", "піднесена", "велична" або "гірка / кохана" за давніми єврейськими коренями);

(це східний варіант біблійного імені Марія або Міріам. Воно означає "висока", "піднесена", "велична" або "гірка / кохана" за давніми єврейськими коренями); Авігея (має давньоєврейське походження і означає "радість батька" або "мій батько — радість");

(має давньоєврейське походження і означає "радість батька" або "мій батько — радість"); Вірсавія (має давньоєврейське походження (івр. בת שבע — Бат-Шева) і означає "донька клятви" або "донька обітниці");

(має давньоєврейське походження (івр. בת שבע — Бат-Шева) і означає "донька клятви" або "донька обітниці"); Даніель (має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог — мій суддя");

(має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог — мій суддя"); Нафанаїл (має давньоєврейське походження і перекладається як "дар" або "дарований");

(має давньоєврейське походження і перекладається як "дар" або "дарований"); Ітан (походить із давньоєврейської мови (від слова Eitan) і означає "сильний", "твердий", "витривалий", "постійний" або "незмінний");

(походить із давньоєврейської мови (від слова Eitan) і означає "сильний", "твердий", "витривалий", "постійний" або "незмінний"); Соломон (походить із давньоєврейської мови (від слова Шломо — שְׁלֹמֹה) та означає "мирний", "спокійний" або "досконалий"/"цілісний").

Популярні та рідкісні імена дітей в Україні у першому півріччі 2026 року. Інфографіка Міністерство юстиції

Таким чином, якщо приблизно підрахувати, то виходить, що кожна третя дитина в Україні отримала у 2026 році єврейське ім'я. Варто наголосити, що це приблизний підрахунок. А для коректної оцінки кількості нетипових для України імен, потрібна актуальна статистика по кількості новонароджених дітей, а не за кількістю імен у топ-20 найнезвичайніших.

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