Будьте обережні: за це вам можуть виписати штраф просто на пляжі під Одесою

Морська прогулянка закінчилася протоколом

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Плавання на сапі у морі приносить задоволення, але несе й конкретні ризики. Тож перед тим, як це зробити, варто поцікавитися нормами законодавства.

Українка вирішила поплавати у морі на сапі та нарвалася на штраф. Відповідне відео вона опублікувала у ТікТок.

У складеному протоколі про адміністративне правопорушення йдеться про те, що в Грибовці Одеської області громадянка плавала на надувному плавзасобі на відстані 20 м від берега.

Провина жінки в тому, що вона вийшла в море в контрольованому прикордонному районі поза межами обʼєкта базування плавзасобів.

В документі вказано, що вона порушила п. 3 ст. 23 Закону "Про державний кордон України", тобто вчинила правопорушення, передбачене ч.1 ст. 202 КУпАП.

Інтернет-користувачка не розповіла, яке покарання було до неї вжито, але санкція статті передбачає штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

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