Не викидайте старий стілець: його спинка може перетворитись на 8 корисних речей

Ці предмети допоможуть організувати простір та додати родзинки у дизайн

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Старий стілець не обов’язково одразу викидати. Навіть якщо він уже зламаний, його дерев’яна спинка може отримати нове життя.

З неї можна зробити вішалку, полицю, органайзер або навіть декоративний елемент. Для цього знадобиться лише трохи фантазії та кілька простих матеріалів. Детальніше про це написали у los andes 142.

Що можна зробити зі спинки стільця

Вішалка для одягу

Закріпіть спинку на стіні та додайте кілька гачків. Така конструкція підійде для передпокою й може стати частиною вінтажного або сільського інтер’єру.

Тримач для фотографій

Між перекладинами можна натягнути мотузку або дріт і прикріпити до нього фотографії, листівки чи записки.

Органайзер для ключів і пошти

До спинки можна додати невеликі полички або контейнери. Вийде просте місце для ключів, листів та інших дрібниць.

Дошка для нотаток

Спинку можна використати як основу для коркової або магнітної дошки. Такий варіант підійде для робочого столу чи домашнього кабінету.

Вертикальний сад

На спинку можна закріпити невеликі кашпо з квітами або в’юнкими рослинами. Така конструкція займає мало місця та підходить для балкона чи тераси.

Тримач для рушників

Достатньо додати планку або кілька гачків, щоб перетворити спинку на тримач для рушників у ванній чи на кухні.

Полиця або тримач для журналів

До дерев’яної основи можна прикріпити невелику полицю чи кишеню для журналів, книг або інших речей.

Узголів’я для ліжка

Якщо є кілька однакових спинок, їх можна з’єднати та використати як декоративне узголів’я. Також подібним способом можна зробити спинку для садової лавки.

Як використати спинку стільця. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як старі футболки можна використати повторно та перетворити на корисні речі для дому.