Каждого третьего ребенка называют еврейским именем: какие сейчас самые популярные в Украине

Среди обнародованных встречаются действительно интересные варианты

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В 2026 году украинцы называют своих детей необычными интересными именами. В частности, каждое третье имя имеет еврейское происхождение.

Об этом говорится в списке необычных детских имен, обнародованных Министерством юстиции Украины. Следует отметить, что эти расчеты носят приблизительный характер.

Так, согласно информации Минюста из 20 наиболее популярных имен, которые украинцы давали своим детям в первом полугодии 2026 года, 6 еврейских:

Анна (также распространенный вариант — Ганна, происходит от древнееврейского слова Ханна, что означает "благодать", "расположение" или "милосердие");

(также распространенный вариант — Ганна, происходит от древнееврейского слова Ханна, что означает "благодать", "расположение" или "милосердие"); Мария (еврейский Мариам, означает "высокая", "приподнятая", "стойкая", "величественная");

(еврейский Мариам, означает "высокая", "приподнятая", "стойкая", "величественная"); Соломия (или Саломея происходит от древнееврейского слова "шалом" (שָׁלוֹם) и означает "мир", "спокойствие" или "согласие");

(или Саломея происходит от древнееврейского слова "шалом" (שָׁלוֹם) и означает "мир", "спокойствие" или "согласие"); Ева (происходит из древнееврейского языка (от слова Хава ) и дословно означает "подательница жизни", "дающая жизнь" или просто "жизнь");

(происходит из древнееврейского языка (от слова Хава ) и дословно означает "подательница жизни", "дающая жизнь" или просто "жизнь"); Матвей (происходит из древнееврейского языка (от имени Маттиягу ) и означает "дар Божий", "даренный Богом" или "человек Ягве".)

(происходит из древнееврейского языка (от имени Маттиягу ) и означает "дар Божий", "даренный Богом" или "человек Ягве".) Давид (происходит из древнееврейского языка (ивр. דָּוִד) и означает "любимый" или "любимец").

А из 20 редких имен для девочек и мальчиков 7 еврейских. В частности это:

Марьям (это восточный вариант библейского имени Мария или Мириам. Оно означает "высокая", "возвышенная", "величественная" или "горькая/возлюбленная" с древними еврейскими корнями);

(это восточный вариант библейского имени Мария или Мириам. Оно означает "высокая", "возвышенная", "величественная" или "горькая/возлюбленная" с древними еврейскими корнями); Авигея (имеет древнееврейское происхождение и означает "радость отца" или "мой отец — радость");

(имеет древнееврейское происхождение и означает "радость отца" или "мой отец — радость"); Вирсавия (имеет древнееврейское происхождение (ивр. בת שבע — Бат-Шева ) и означает "дочь клятвы" или "дочь обета");

(имеет древнееврейское происхождение (ивр. בת שבע — Бат-Шева ) и означает "дочь клятвы" или "дочь обета"); Даниэль (имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог — мой судья");

(имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог — мой судья"); Нафанаил (имеет древнееврейское происхождение и переводится как "дар" или "дарованный");

(имеет древнееврейское происхождение и переводится как "дар" или "дарованный"); Итан (происходит из древнееврейского языка (от слова Eitan ) и означает "сильный", "твердый", "выносливый", "постоянный" или "неизменный");

(происходит из древнееврейского языка (от слова Eitan ) и означает "сильный", "твердый", "выносливый", "постоянный" или "неизменный"); Соломон (происходит из древнееврейского языка (от слова Шломо — שְׁלֹמֹה) и означает "мирный", "спокойный" или "совершенный"/"целостный").

Популярны и редки имена детей в Украине в первом полугодии 2026 года. Инфографика Министерство юстиции

Таким образом, если приблизительно подсчитать, то получается, что каждый третий ребенок в Украине получил в 2026 году еврейское имя. Следует отметить, что это примерный подсчет. А для корректной оценки количества нетипичных для Украины имен нужна актуальная статистика по количеству новорожденных детей, а не по количеству имен в топ-20 самых необычных.

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