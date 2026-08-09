Каждого третьего ребенка называют еврейским именем: какие сейчас самые популярные в Украине
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Среди обнародованных встречаются действительно интересные варианты
В 2026 году украинцы называют своих детей необычными интересными именами. В частности, каждое третье имя имеет еврейское происхождение.
Об этом говорится в списке необычных детских имен, обнародованных Министерством юстиции Украины. Следует отметить, что эти расчеты носят приблизительный характер.
Так, согласно информации Минюста из 20 наиболее популярных имен, которые украинцы давали своим детям в первом полугодии 2026 года, 6 еврейских:
- Анна (также распространенный вариант — Ганна, происходит от древнееврейского слова Ханна, что означает "благодать", "расположение" или "милосердие");
- Мария (еврейский Мариам, означает "высокая", "приподнятая", "стойкая", "величественная");
- Соломия (или Саломея происходит от древнееврейского слова "шалом" (שָׁלוֹם) и означает "мир", "спокойствие" или "согласие");
- Ева (происходит из древнееврейского языка (от слова Хава ) и дословно означает "подательница жизни", "дающая жизнь" или просто "жизнь");
- Матвей (происходит из древнееврейского языка (от имени Маттиягу ) и означает "дар Божий", "даренный Богом" или "человек Ягве".)
- Давид (происходит из древнееврейского языка (ивр. דָּוִד) и означает "любимый" или "любимец").
А из 20 редких имен для девочек и мальчиков 7 еврейских. В частности это:
- Марьям (это восточный вариант библейского имени Мария или Мириам. Оно означает "высокая", "возвышенная", "величественная" или "горькая/возлюбленная" с древними еврейскими корнями);
- Авигея (имеет древнееврейское происхождение и означает "радость отца" или "мой отец — радость");
- Вирсавия (имеет древнееврейское происхождение (ивр. בת שבע — Бат-Шева ) и означает "дочь клятвы" или "дочь обета");
- Даниэль (имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог — мой судья");
- Нафанаил (имеет древнееврейское происхождение и переводится как "дар" или "дарованный");
- Итан (происходит из древнееврейского языка (от слова Eitan ) и означает "сильный", "твердый", "выносливый", "постоянный" или "неизменный");
- Соломон (происходит из древнееврейского языка (от слова Шломо — שְׁלֹמֹה) и означает "мирный", "спокойный" или "совершенный"/"целостный").
Таким образом, если приблизительно подсчитать, то получается, что каждый третий ребенок в Украине получил в 2026 году еврейское имя. Следует отметить, что это примерный подсчет. А для корректной оценки количества нетипичных для Украины имен нужна актуальная статистика по количеству новорожденных детей, а не по количеству имен в топ-20 самых необычных.
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