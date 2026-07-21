Не лише через культовий фільм: чому українці все частіше обирають ім'я Леон для хлопчиків

Серед наших громадян входять у моду короткі іноземні імена

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Мін'юст опублікував перелік популярних та рідкісних імен в Україні за перше півріччя 2026 року. Поруч з подвійними, релігійними та архаїчними, частина імен має іноземне походження. Українці називали хлопчиків: Амір, Леон, Себастіан, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард, Еван.

"Телеграф" розповість про ім'я Леон, яке опинилось у списку на другій позиції серед іноземних та нетипових для української традиції чоловічих імен.

Походження і значення імені

Ім'я Леон має давньогрецьке походження. Воно походить від слова λέων (leon), що буквально означає "лев". У давньогрецькій, а згодом і в римській культурі лев був символом хоробрості, шляхетності, влади та сили.

У багатьох країнах Леон існує як самостійне ім'я, хоча іноді його вважають скороченою формою імен Леонід, Леонард або Леонардо. В Україні ж його дедалі частіше реєструють саме як окреме ім'я.

Відомі люди на ім'я Леон

Ім'я поширене в багатьох країнах світу, тому його носять чимало відомих людей. Наприклад:

Леон Маршан — чотириразовий олімпійський чемпіон, один із найуспішніших плавців ХХ століття (Франція)

Леон Горецька – відомий німецький професійний футболіст (ФК "Баварія")

Леон Рассел – легендарний американський вокаліст, піаніст, гітарист, автор пісень, аранжувальник, продюсер

Леон Фуко – французький фізик, механік, оптик та астроном, який за допомогою знаменитого маятника експериментально продемонстрував обертання Землі та винайшов гіроскоп.

Для більшості українців перша асоціація з цим ім'ям — культовий французький фільм "Леон" (Léon: The Professional) 1994 року режисера Люка Бессона. Стрічка з Жаном Рено у головній ролі десятиліттями регулярно транслювалася на телебаченні та стала класикою світового кіно. Саме після її виходу ім'я Леон стало добре впізнаваним навіть серед людей, які ніколи не зустрічали його в реальному житті.

Кадр з фільму Léon: The Professional

Чому ім'я стає модним в Україні

Втім, сьогодні популярність імені пояснюється не лише кінематографом. На вибір батьків впливають й інші фактори, наприклад, прагнення обрати незвичне, але не екзотичне ім'я та асоціація зі словом "лев", що символізує силу та впевненість.

Експерти з ономастики відзначають, що сьогодні українські батьки дедалі частіше обирають імена, які водночас є сучасними, міжнародними та легко вимовляються за кордоном, такі як Ітан або Ліам. Леон повністю відповідає цим критеріям.

Крім того, воно добре поєднується з українськими прізвищами, не потребує скорочення і має зрозуміле позитивне значення. Саме тому Леон поступово переходить із категорії рідкісних імен до дедалі популярніших виборів молодих батьків.

Раніше ми розповіли, що означає ім'я Кіліан, що також потрапило у список. В його популяризації серед українців велику роль зіграв відомий за фільмами "Оппенгеймер", "Початок" та серіалом "Гострі картузи" ірландський актор Кілліан Мерфі.