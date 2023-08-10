Рус

Ховають у собі силу воїна: українці з цими іменами - природжені захисники (список)

Автор
Валерія Куценко
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Автор
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"Вал", "тин" та "мур": чи знали ви, що у вашому імені може бути зашифровано справжню фортецю? Новина оновлена 28 липня 2026, 13:28
"Вал", "тин" та "мур": чи знали ви, що у вашому імені може бути зашифровано справжню фортецю?. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цікаво, що у списку імен є й ім’я Валерій (як у ексголовнокомандувача ЗСУ Залужного)

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Прізвища можуть багато розповісти про українця. Але ще одним важливим джерелом інформації про людину є ім’я, адже деякі з них можуть вказувати на те, що людина — природжений захисник.

Український письменник Руслан Яр вважає, що раніше в Україні захисників називали іменами Валентин, Валерій (Валерія), Костянтин, Тимур.

За його словами, частки "вал" і "тин" могли означати захисні споруди, "рій", — військовий підрозділ, "мур", — стіну.

Таким чином, за версією Яра, кожне з цих імен можна трактувати:

  • Валентин — двічі захисник (вал + тин);
  • Валерій та Валерія, — військові захисники (вал + рій);
  • Костянтин/Констянтин — захисник вогнища/кола (кост/кон + тин);
  • Тимур — ти стіна (ти + мур).

Зауважимо, вчені вважають, що насправді перелічені вище імена мають давньогрецьке, латинське та тюркське походження (детальніше про них можна прочитати, натиснувши на ім’я у списку). Однак Руслан Ян ставить питання, чому тоді ці імена зараз не поширені в країнах походження так само, як Україні, — і пропонує альтернативні значення, якими могли керуватися наші предки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища українців походять від церкви.

Теги:
#Імена