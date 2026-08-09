Бонусна сцена в новому "Людині-павуку" вибісила українців (відео)

Після довгого очікування багато хто розчарувався

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Фільм "Людина-павук: Новий день", який вийшов у прокат в Україні наприкінці липня 2026 року, оскандалився через бонусну сцену. Справа в тому, що творці кінострічки додали важливий фрагмент після титрів.

Все б нічого, але вони тривають 8-10 хвилин і любителям спойлерів довелося дивитися весь цей час на екранні написи з іменами творців картини. Українцям не сподобався подібний підхід.

Ті, хто досидів до абсолютної кінцівки нового "Людини Павука", побачили ще одну сцену. На кадрах показаний екран смартфона з відкритим додатком для пошуку "Людини Павука". Спочатку видно, що супергерой перебуває у Нью-Йорку, проте за кілька секунд система видає помилку, після чого мітка з’являється далеко за межами планети у глибокому космосі.

Зрозуміло, багатьом не сподобалося чекати 10 хвилин, щоб дізнатися, що франшиза "Людина Павук" не закінчена і буде новий епізод. Українка Анастасія розповіла, що у кінозалі після цієї сцени звучало багато ненормативної лексики. Українці були явно незадоволені таким рішенням творців.

До речі, у мережі також розкритикували творців фільму через сцену після титрів. Також повідомляється, що в деяких кінотеатрах країни передбачили невдоволення публіки, тому просто перемотали титри до потрібного фрагмента.

"Я, коли йшла на "Людину Павука", вже чула, що не варто чекати сцени після титрів. Ми з сестрою, напевно, були єдиними, хто вийшов із зали".

"Життєво".

"У нас титри прокрутили, 30 секунд і ця сцена".

"Також на це повелися".

"А нам перемотали титри, щоби ми довго не сиділи".

"Хлопець із зали: "І заради цього я сидів?"

Відео після титрів породило кілька фанатських теорій.

Секретні війни: Мітка в космосі може вказувати на появу Світу битв (Battleworld), де зійдуться різні реальності кіновсесвіту.

Мітка в космосі може вказувати на появу Світу битв (Battleworld), де зійдуться різні реальності кіновсесвіту. Космічна подорож: Натяк на те, що наступний великий ворог або сюжет відправлять Пітера Паркера (актор Том Холланд ) за межі Землі.

Натяк на те, що наступний великий ворог або сюжет відправлять Пітера Паркера (актор ) за межі Землі. Зіткнення світів: Трекер зафіксував сигнал Павука (актор Тобі Магвайр) із паралельного всесвіту, чия реальність наближається до нашої.

Нагадаємо, новий "Людина Павук" додав російську композицію до свого саундтреку. Це спровокувало скандал після прем’єри фільму.