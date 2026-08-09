Як заквасити помідори, щоб вони не вкрилися пліснявою: простий рецепт з одним секретним інгредієнтом

Кисло-солодкі помідори ідеально поєднуються з м’ясом та картоплею

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У сезон заготовок на зиму багато хто стикається з проблемою, коли розсіл із квашеними помідорами мутніє, а зверху з'являється пліснява. Вирішити цю проблему можна без стерилізації банок і без зайвої метушні. Достатньо додати в розсіл гірчицю.

Перевіреним рецептом квашених помідорів поділилася в Instagram блогерка danilchenko_77, яка регулярно публікує побутові лайфхаки.

Рецепт квашених помідорів із гірчицею

Для квашення підходять пізні сорти помідорів типу "сливка". У них щільна шкірка, завдяки чому вони не тріскаються і не розм'якшуються.

Гірчичний порошок у цьому рецепті виконує роль природного антисептика. Гірчиця запобігає появі білої плісняви на поверхні розсолу, додає пікантної гостроти та допомагає томатам зберігати щільну структуру, не дозволяючи їм перетворитися на м'яку кашу.

Інгредієнти (на 1 літр води)

помідори — за обсягом ємності

вода — 1 л

сіль — 2 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

гірчичний порошок — 2 ст. л.

зелень (кріп, петрушка) — за смаком

часник — кілька зубчиків

запашний перець — кілька горошин

хрін (листя або корінь) — за бажанням

Квашені помідори з гірчицею. Скріншот Instagram.com/danilchenko_77

Етапи приготування

Підготуйте пластикове відро або іншу відповідну за об'ємом ємність. На дно викладіть зелень, очищені зубчики часнику, горошини духмяного перцю. Якщо є хрін — додайте й його. Він також працює як природний консервант і надає помідорам щільності. Кожен помідор проколіть зубочисткою у 2-3 місцях біля плодоніжки. Це робиться для того, щоб помідори не тріскалися та рівномірніше просочувалися розсолом. Щільно укладіть помідори в ємність для квашення. Для маринаду в холодній воді розчиніть сіль, цукор і гірчичний порошок, ретельно перемішайте до однорідності. Залийте помідори готовим розсолом так, щоб він повністю їх покривав. Накрийте ємність кришкою або тканиною. Важливо в перші дні нещільно накривати ємність, щоб виходили гази.

Якщо у вас є погріб, тоді одразу опустіть відро туди, помідори будуть повільно й рівномірно кваситися на холоді. Якщо заготовка стоїть у квартирі, залиште її за кімнатної температури на 3 дні, щоб запустився процес бродіння, а потім переставте в холодильник.