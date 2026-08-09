Вночі буде аж 11°C прохолоди: кому погода дасть по-справжньому перепочити від спеки в Україні

На різкі перепади погоди впливає зміна клімату

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Після періоду "африканської" спеки в Україні очікується похолодання. Так, вже 13 серпня в низці областей температура вночі знизиться до + 11°C.

Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру. Зауважимо, що в Карпатах температура впаде до +6 °C.

Температура повітря у четвер, 13 серпня, знизиться по всій країні, проте суттєве похолодання відчують Івано-Франківська, Рівненська, Хмельницька та Житомирська області. Там вночі стовпчики термометрів покажуть від +11°C до +13°C. Вдень від +19°C до +22°C.

Також низька температура спостерігатиметься в Київській, Чернігівській, Черкаській та Сумській областях. Там термометри вночі покажуть від +12°C до +14°C, а вдень від +19°C до +21°C.

Прогноз погоди на 13 серпня

Варто додати, що, згідно з даними сервісу моніторингу погоди Ventusky, 13 серпня температура також покаже значне падіння і в Карпатах. Там вночі очікується до +6°C.

Прогноз погоди на четвер, 13 серпня

Раніше "Телеграф" розповідав, що кандидат наук зробив сумний прогноз щодо спеки в Україні.