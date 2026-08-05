І Польщі господині маринують огірки в кефірі: у чому секрет тренду

Незвичний рецепт улюбленої закуски мільйонів

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Щоліта господині шукають спосіб зробити домашні соління ще хрусткішими та ароматнішими, не витрачаючи при цьому зайвого часу. Цього сезону в польських кулінарних пабліках обговорюють незвичний метод приготування маринованих огірків. Замість класичного розсолу на основі води та солі огірки пропонують заливати кефіром. Звучит дивно, але ідея несподівано отримала наукове пояснення.

Тренд запустила Наталія Машковська, учасниця шоу "MasterChef", яка опублікувала відео з процесом приготування в TikTok.

Чому кефір може замінити розсіл?

Усе справа в мікробіології. Процес маринування тримається на молочнокислих бактеріях, які природним чином живуть на шкірці овочів. Саме вони запускають ферментацію і дають впізнаваний кислуватий смак солінь. У свою чергу кефір — це вже готова колонія живих бактерій і дріжджів. Якщо додати його в банку, процес ферментації прискориться, а смак солінь вийде м'якшим, із легкою вершковою ноткою.

Як приготувати огірки в кефірі

Для рецепта потрібні невеликі щільні огірки, один літр жирного кефіру, 20 грамів солі та зелень.

Огірки промийте й укладіть у стерилізовану банку. Додайте класичний набір для засолювання: парасольки кропу, зубчики часнику, шматочок кореня хрону. Любителям гостроти можна вкинути часточку перцю халапеньйо. Кефір ретельно розмішайте з сіллю до повного розчинення та залийте ним овочі так, щоб вони були повністю покриті. Після цього залиште банку за кімнатної температури на 2–4 дні. Коли огірки набудуть потрібної кислинки, банку слід прибрати в холодильник, щоб соління не перекисло.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою водою правильно заливати огірки. Від температури розсолу залежить смак закуски.