Прощавай, Apple Watch: чому молодь масово переходить на дідусеві годинники з СРСР

Нова мода стала способом виділитись та отримати аксесуар з історією

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Сучасні зумери чи міленіали міняють свої вподобання. Зокрема багато хто міняє свій Apple Watch на старі механічні годинники радянських років випуску.

"Телеграф" розповість, чому змінились вподобання молоді. Варто зауважити, що такі тенденції стосуються не лише наручних годинників.

"Втома" від екранів

Парадокс смарт-годинників заключається в тому, що вони повинні були спростити життя. Натомість вони перетворили зап'ястя руки на ще один екран, який постійно вимагає до себе уваги та відволікає від реальності.

Тож сучасна молодь переключилась на пошук старих аналогових механізмів. Тепер популярністю користуються вінтажні речі — плівкових фотоапаратів до механічних годинників.

Apple Watch. Фото ілюстративне

Переваги "механіки"

Механічний годинник не відволікає від поточних справ, не повідомляє про нові повідомлення та не розряджається в найвідповідальніший момент. А щоденне заведення механізму перетворюється на своєрідну медитацію та заспокійливий ритуал.

До того ж, на відміну від Apple Watch, який за 3–4 роки перетвориться на застарілий гаджет, механіка може працювати дуже багато років.

Механічні годинники. Фото ілюстративне

Унікальність та стиль

Старий годинник з незвичним корпусом дає відчуття унікальності. На відміну від сучасних смарт-годинників, які є у кожного другого.

До того ж придбати новий смарт-годинник може коштувати від 300 до 800 доларів США. А купити "радянський" годинник на барахолці чи маркетплейсах можна від 1 до 3 тисяч гривень.

Також зараз серед молоді є мода на реставрацію (Upcycling). Майстри беруть старі механізми, чистять їх, ставлять нове скло та стильні шкіряні чи металеві ремінці, перетворюючи "радянський" годинник на справжній витвір мистецтва.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні День молоді та чому дата змінилася.