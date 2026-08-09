"Пережив Гітлера, але не Кличка": як парк у Києві опинився в епіцентрі величезного скандалу

Громадяни виступили проти рішення місцевої влади

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Мешканці київського мікрорайону "Теремки" виступають проти знищення місцевого скверу. За заявою столичної влади, вирубка зелених насаджень викликана необхідністю прокладання нової теплотраси в рамках підготовки до наступної зими, яка може бути найскладнішою під час великої війни.

Активісти разом із іншими громадянами протестують проти вирубування дерев. Протести розпочалися ще наприкінці липня, після чого мітинги стали проводити і під КМДА (Київська міська державна адміністрація).

Протестувальники вимагають зупинити вирубку лісу та показати їм проєктну документацію. Крім того, вони критикують мера столиці Віталія Кличка.

За проєктом теплотраса мала проходити вздовж вулиці Теремківської, стверджують активісти

Спочатку люди протестували безпосередньо в парку, а вже після перейшли на Хрещатик

На одному з плакатів протестувальників можна помітити напис "Пережив Сталіна та Гітлера, але не Кличка". Це відсилка на довговічність скверу, де зростають столітні дерева.

У Києві протестують проти вирубки дерев на Теремках/Фото: t.me/novynylive

У Києві протестують проти вирубки дерев на Теремках/Фото: t.me/novynylive

У КМДА повідомляли, що видалення частини дерев на "Теремках" — це вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Столична влада назвала це важливим інфраструктурним проєктом, який має підвищити енергетичну стійкість столиці та забезпечити безперебійне теплопостачання за умов постійної загрози російських атак на критичну інфраструктуру.

8 серпня на зустрічі з жителями заступник Кличка Петро Пантелєєв пояснив необхідність прокладання теплотраси через парк на "Теремках" тим, що альтернативний варіант ще гірший. Основною перешкодою для альтернативного варіанту є необхідність перекопування дороги, що унеможливило б рух транспорту. Валентин Мондрієвський, заступник мера Києва з питань екології, на зустріч не приїхав, бо перебуває у відпустці.

Не обійшлося і без інших скандалів — український волонтер та активіст Сергій Стерненко 9 серпня повідомив, що дерева на "Теремках" знищують за допомогою техніки, що призначена для ЗСУ.

У КО "Київзеленбуд" спростували слова Стерненка. Там зазначили, що ця техніка була куплена у Великій Британії.

Парк Теремки на карті

Нагадаємо, 8 серпня у Києві попрощалися із засновником пошукового загону "Плацдарм" Олексієм Юковим. Він понад 25 років займався пошуком та поверненням тіл загиблих на війнах.