Посипалися просто на пляж: українка знайшла людські кістки на популярній локації (відео)

Знахідка налякала жінку

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На Полтавщині туристи знайшли моторошну знахідку. Відпочиваючи на березі Дніпра біля гори Пивиха, вони виявили людську стегнову кістку.

Відповідне відео оприлюднене в соціальній мережі ТікТок. Така знахідка сильно налякала авторку посту.

На кадрах видно як жінка йде берегом Дніпра поблизу гори Пивиха в Полтавській області. Серед купи грунту, що впала на берег, вона зафільмувала людські останки.

"Обвалилась гора і ось, що ми там побачили. Якось моторошно", — написала авторка відео.

Що пишуть в коментарях?

Користувачі відразу пояснили, що це може бути. За їхніми словами, раніше на цій горі був цвинтар, а внаслідок ерозії грунтів такі знахідки з'являються постійно.

"Так там цвинтар";

"Це Пивиха?";

"Просто стегнова кістка нічого такого";

"Там раніше монастир був і поховання", — пишуть користувачі.

Коментарі користувачів

Що відомо про гору Пивиха?

Пиви́ха, Гора Пивиха — пагорб, ізольоване підвищення в межах Глобинського і (частково) Кременчуцького районів Полтавської області, ландшафтний заказник місцевого значення. Розташована на лівому березі Дніпра, неподалік від південної околиці смт Градизьк.

Висота пагорба 168 м, площа природоохоронної території 165,2 га. Підвищення утворилося внаслідок дії льодовика дніпровського зледеніння.

Гора має давню історію. За переказами, колись тут було поселення Пива, що належало руським боярам Пивам. У 1489 році король Польщі Казимир IV подарував землі і різні угіддя, розташовані довкола гори Пивихи, Київському Пустинно-Миколаївському монастирю, ченці якого в XVI ст. заснували тут Пивгородський Миколаївський монастир.

Гора Пивиха. Фото ілюстративне

Після зведення в кінці 1960 років Кременчуцького водосховища Пивиха поступово руйнується. Щорік вода поглинає близько 7 метрів гори. Сьогодні вже розмито понад 600 метрів Пивихи. Люди знаходять залишки древнього монастиря, які вимиваються дніпровськими хвилями. Тепер гору всіляко прагнуть зберегти. Вздовж берега проводяться укріплювальні роботи, значні площі займають протиерозійні насадження робінії звичайної та сосни звичайної.

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