До 100 "падаючих зірок" за годину: на українців чекає рідкісне небесне видовище

Таке буває раз на рік

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У ніч проти четверга жителі України та інших країн Північної півкулі зможуть спостерігати пік одного з найяскравіших метеорних потоків року — Персеїд. Астрономи прогнозують сприятливі умови для спостережень: за ідеальної погоди можна буде побачити до 50-100 метеорів на годину.

Як передає The Guardian, Персеїди досягнуть максимальної активності в ніч із середи на четвер (12-13 серпня). Цього року спостереженням особливо сприятиме молодик — яскраве місячне світло не заважатиме розглядати метеори на нічному небі.

За даними NASA, за ідеальних умов інтенсивність потоку може досягати 50-100 метеорів на годину. The American Meteor Society оцінює можливу кількість видимих метеорів у сільській місцевості США в 30-50 за годину.

Фото: Getty Images

Метеорні потоки виникають, коли Земля проходить через сліди пилу та уламків, залишені кометами, а іноді й астероїдами. Ці частки на величезній швидкості входять в атмосферу і згоряють, створюючи яскраві світлові смуги, які називають "зірками, що падають".

Персеїди пов’язані з кометою 109P/Свіфта — Туттля. Вона обертається навколо Сонця приблизно раз на 133 роки і наступного разу має наблизитися до нього у 2125 році. Спостереження Персеїд ведуться вже понад дві тисячі років.

Цей метеорний потік вважається одним з улюблених астрономів і любителів нічного неба, оскільки нерідко супроводжується особливо яскравими метеорами — болідами. Додаткова перевага Персеїд полягає в тому, що вони з’являються влітку, тому можна спостерігати за ними без холодних зимових ночей.

Як спостерігати за метеорним потоком

Для спостережень рекомендується вибрати місце якомога далі від міських вогнів і переконатися, що небо вільне від хмар. Найкраще дивитися на небо після півночі і до світанку, коли сузір’я Персея підіймається високо над північною частиною горизонту. Саме звідти, з погляду спостерігача, виходитимуть метеори.

Астрономи радять провести на вулиці щонайменше пів години, щоб очі встигли звикнути до темряви. При цьому краще не користуватися телефоном і вибрати ділянку неба для спостереження — яскравий спалах може з’явитися раптово і навіть потрапити до поля периферичного зору.

Раніше повідомлялося, що 12 серпня українці матимуть змогу спостерігати ще одне рідкісне явище. Ми писали, о котрій відбудеться повне сонячне затемнення.