Власність народу: для українців вимагають запровадити нові щорічні виплати

Автор пропонує не використовувати ці кошти на державні чи муніципальні видатки

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На сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію із закликом запровадити прямі виплати громадянам від доходів, отриманих державою за користування надрами та іншими природними ресурсами. Ба більше, вона пропонує заборонити державі використовувати їх на інші потреби.

Автор ініціативи, Руслан Абросімов, стверджує, що чинна система розподілу рентних платежів суперечить статті 13 Конституції України, яка визначає землю, надра та інші природні ресурси об'єктами права власності українського народу.

У петиції зазначається, що держава фактично розпоряджається доходами від користування надрами та природними ресурсами через механізми спецдозволів та бюджетного розподілу коштів, тоді як громадяни не отримують прямої частки прибутку від використання спільної власності. "Фактичне розпорядження надрами (продаж спецдозволів, розподіл прибутків через держбюджет) відбувається без прямої економічної вигоди для кожного співвласника — громадянина України. Це нівелює суть права власності, перетворюючи народ із власника на стороннього спостерігача", — вважає Абросімов.

Скриншот петиції з сайту Кабінету міністрів

Чого саме вимагають від Кабміну?

Автор петиції закликає ухвалити закон "Про рентні виплати громадянам України". Він має передбачати спрямування частини рентних платежів до спеціального фонду з подальшим щорічним автоматичним розподілом коштів рівними частками між усіма повнолітніми громадянами України, що мають паспорт та РНОКПП (ідентифікаційний код у версії автора, але це стара назва).

Також пропонується заборонити використання цих коштів на будь-які інші цілі, окрім прямих виплат населенню.

Важливо: Петицію подали 8 серня — є 90 днів, аби вона набларал 25 тисяч голосів. На момент написання матеріалу їх було 198. Тільки після набрання 25 тисяч голосів, її розглядатиме Кабінет міністрів. Створити електронну петицію може кожен громадянин України, щоб висловити свою думку та позицію. Водночас, Кабмін може не підтримати її.

Що з цими грошима зараз

Корисні копалини України/ Інфографіка "Телеграф"

Чинне законодавство передбачає, що рентні платежі за користування надрами надходять до державного та місцевих бюджетів і використовуються для фінансування державних та муніципальних видатків. Конституція України визначає народ власником природних ресурсів, однак законодавчно не встановлений конкретний механізм розподілу доходів від їх використання між громадянами. За останніми даними Міністерства фінансів України, загальні надходження від рентної плати за користування надрами до державного бюджету становлять десятків мільярдів гривень на рік. За липень сума склала 2,7 млрд грн. З січня 2026 — 29,2 млрд грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається з Угодою про корисні копалини, яку так просував президент США Дональд Трамп.