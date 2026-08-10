Трамп робив "таємну" операцію на голові: як він виглядав до неї (фото)

Вона вкрай болісна і приводить до пошкодження шкіри

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Характерна зачіска Дональда Трампа давно стала частиною його впізнаваного образу. Проте за пишною шевелюрою стоїть не лише незвичайна укладка та генетика, а й болісна операція, яку він нібито переніс ще наприкінці 1980-х років. Йдеться про зменшення площі шкіри голови — радикальний метод боротьби з облисінням, який сьогодні практично не застосовується.

З віком волосся Трампа почало рідшати, а лінія росту відступила. Як пише Irish Star, 1989 року бізнесмен нібито зважився на операцію зі зменшення площі шкіри голови, щоб приховати облисіння. Подробиці цієї історії вперше з’явилися в біографії Гаррі Герта III "Втрачений магнат: Багатогранне життя Дональда Дж. Трампа", опублікованій у 1993 році.

На першому фото Трамп за рік до ймовірної операції. Друге фото – 1989 рік. Фото: Getty Images

У 1980-х роках подібна техніка відновлення волосся вважалася досить поширеною. На відміну від сучасних методів пересадки, вона була вкрай інвазивною: хірург видаляв облисілу ділянку шкіри, потім натягував сусідні ділянки та зшивав краї рани. Метод згодом практично вийшов із застосування через травматичність, ризик рубцювання та непередбачуваного естетичного результату.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, процедуру Трампу провів пластичний хірург, якого йому нібито рекомендувала тодішня дружина Івана Трамп. Стверджується, що операція виявилася вкрай болісною і призвела до пошкодження шкіри голови та утворення рубців.

Фахівці зазначають, що подібне втручання може змінити напрямок росту волосся. Після переміщення ділянок шкіри волосся здатне рости під незвичним кутом, а хірургічні розрізи залишають постійні рубці.

Фото: Getty Images

В останні місяці зачіска Трамп знову стала предметом обговорень. Вона часом виглядає об’ємнішою, через що з’являються припущення про можливе використання перуки або інших засобів для створення звичного образу. Проте перевірених доказів цього немає.