КНДР постачає Росії катастрофічно неточні ракети: в ГУР прояснили масштаб проблеми

Низька точність північнокорейської зброї вже мала трагічні наслідки

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Північнокорейські ракети, які можуть розгорнути у підрозділі на території Воронезькох області, становлять особливу небезпеку через низьку точність. Проте Росія продовжує отримувати ракети такого типу — KN-23.

Як пояснив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна", під час одного з останніх ударів ракета виробництва КНДР відхилилася від цілі приблизно на 15 кілометрів і внаслідок цього вбила цілу родину. Йдеться про удар по Радушному, де загинули три покоління багатодітної родини.

За словами Скібіцького, КНДР за використання Росією ракет отримує певні преференції. "Північна Корея отримує можливість застосування своїх засобів в реальних бойових умовах, і як наслідок – дані для подальшої модернізації та вдосконалення цих ракет", — каже він та наголошує на низькій точності зброї.

Карта, куди потенційно можуть дістати північнокорейські ракети з-під Воронежа/ Інфографіка "Телеграф"

Він також нагадав, що перша партія ракет KN-23 була близько сотні. Наразі ж, є дані про ще 40 переданих такого типу та KN-24. Водночас, точна кількість переданих ракет невідома. Раніше їх вже застосовували для ударів по Харкову, Павлограду, Києву.

Ця ракета по суті — аналог "Іскандера", проте з північнокорейськими модернізаціями. Повідомлялось, що ці ракети могли допрацювати в Росії, аби підвищити точність, проте удар по Радушному свідчить про інше.

Одна з ракет влучила по будинку, де була родина. Інша — розірвалася в полі. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив — між двома прильотами — 3,5 км відстані, а жодної потенційної цілі немає в радіусі 5 кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія змінює пріоритети у вироблені ракет, згортаючи частину виробництва. Скібіцький пояснив, яку загрозу це несе Україні.