Суди йдуть, мільйони капають: фірма з розслідування про київське метро знову виграє тендери

Що відомо про скандального підрядника Київського метрополітену і не тільки

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Компанія "КБ "Теплоенергоавтоматика", на співпраці з якою "спалився" колишній очільник київського метро Віктор Брагінський , продовжує загрібати гроші на державних тендерах. Це та сама фірма, яку свого часу записали на балерину Тетяну Білецьку, ймовірну тещу Кирила Кривця, бізнес-партнера Брагінського.

Висновки судової експертизи підтвердили, що постачання кабелів компанією "КБ "Теплоенергоавтоматика" у грудні 2022 року завдало збитків столичній підземці на 61 мільйон гривень. Та попри це фірма продовжує вигравати нові державні тендери на сотні мільйонів гривень.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цього токсичного підрядника.

"КБ "Теплоенергоавтоматика": фокуси з газовиками

Днями в системі Prozorro завершився свіжий тендер від ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" на нове будівництво мобільної автономної газової турбінної установки. Перемогу в ньому здобула компанія "КБ "Теплоенергоавтоматика" із пропозицією у 55,2 мільйона гривень (без ПДВ). Ця закупівля цікава з кількох причин.

По-перше, вона відразу потрапила у поле зору ДАСУ. Ревізори Держаудитслужби офіційно розпочали моніторинг, оскільки були, цитуємо: "Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель".

Другий примітний момент — це бекграунд самого переможця. Для компанії "КБ "Теплоенергоавтоматика" згадана закупівля стала далеко не першим досвідом освоєння великих грошей на стратегічних газових об'єктах. Раніше у листопаді 2024 року вона вже вигравала гігантський тендер "Оператора ГТС" на реконструкцію компресорної станції з остаточною ціною 1,185 млрд грн (без ПДВ).

Згідно з договором, умови цього мільярдного контракту підрядник мав виконати за 510 днів — тобто здати об'єкт у травні 2026 року. Проте у строки не вклався. У результаті були укладені додаткові угоди. Перша — щодо ціни договору, яка попри заяви про "зменшення", навпаки піднялася майже на 200 мільйонів — до 1,387 млрд грн (без ПДВ). За другою додатковою угодою компанії офіційно дозволили затягнути роботи аж до березня 2027 року.

Обсяг коштів, отриманий фірмою на державних тендерах. Дані Youcontrol

Балерина, мільярди та втеча за кордон

Проте скандальну славу компанія здобула завдяки зовсім іншому контракту — з КП "Київський метрополітен". Йдеться про капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії, який за документами мав проводитися без зупинки руху поїздів.

Укладений 23 грудня 2022 року договір між київським метро та ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на суму 1,58 мільярда гривень керівництво метрополітену цинічно утаємничило, присвоївши йому гриф "для службового користування". Про жодну прозору конкуренцію чи відкриті торги не йшлося — підрядника обрали за непублічною процедурою, повністю сховавши деталі закупівлі від системи Prozorro.

У березні 2024 року журналісти Bihus.Info, яким вдалося отримати деякі дані по цьому контракту, розібрали його деталі та виявили ознаки багатомільйонних порушень. Окрім того, вони заразом з'ясували, що столичне метро зливало мільярди не просто на якусь першу ліпшу фірму, а на компанію, записану на народну артистку та балерину Тетяну Білецьку — ймовірну тещу Кирила Кривця , бізнес-партнера начальника метрополітену Віктора Брагінського.

Родинний підряд. Інфографіка "Телеграфу"

Ефект від розслідування журналістів виявився руйнівним: мер Києва Віталій Кличко одразу оголосив про звільнення начальника підземки, а сам Брагінський невдовзі втік за кордон за підробленою довідкою ВЛК. Згодом за викладеними фактами було розпочато досудове розслідування відразу за кількома кримінальними провадженнями.

Кабелі для метро за потрійною ціною

Наразі розслідування розбилося на окремі процесуальні треки. Перший масштабний епізод розслідується у межах базового кримінального провадження №12021100120000101, порушеного столичними правоохоронцями щодо посадових осіб КП "Київський метрополітен".

У ньому, зокрема, описано, як державні мільярдні аванси за капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії перетворювалися на тіньовий кеш. Судова товарознавча та економічна експертизи чітко засвідчили: кабельно-провідникову продукцію для метро купували вдвічі, а то й втричі дорожче за середні ринкові ціни в Україні.

Цифри у матеріалах справи говорять, наприклад, про те, що 1 кілометр "кабелю для станцій АСБнлШнгд 3х240" у договірній документації прописали за ціною 8,9 мільйона гривень (без ПДВ), хоча, за висновками експертів, його реальна вартість становила лише 2,45 мільйона. Інший "кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10" загнали за 5,5 мільйонів гривень за кілометр замість ринкових 1,5 мільйона. Як наслідок, лише на цій закупівлі бюджет столиці втратив колосальні 61,1 мільйона гривень.

Матеріали справи

Інше суміжне провадження за №12025100120000116 безпосередньо стосується якраз посадових осіб підрядника ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" і виводить слідство на його внутрішню кухню. За версією правоохоронців, ключовим організатором кабельної схеми є заступник головного інженера компанії. Якщо судити з даних порталу "Судова влада", цією людиною є Андрій Гайдаєнко.

З фабули кримінального провадження випливає, що свою посаду він обіймав не просто так, адже одночасно є зятем співвласника фірми. Оскільки на порталі "Судова влада" поруч з прізвищем Гайдаєнка згадується як обвинувачуваний Кирило Кривець, ймовірно справа йде саме про нього (за даними системи YouControl, саме Кривцеві наразі належать 95% ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" після того, як балерина Білецька вийшла з засновників у січні 2025 року).

За версією слідства, Гайдаєнко, користуючись впливом, провернув оборудку через фірму-прокладку ТОВ "ТАМЕРЛАЙН", якій миттєво перерахували 107,7 мільйона гривень отриманого від метрополітену авансу задля подальшого виведення грошей у тіньовий сектор економіки.

Схоже, що наразі для головних фігурантів цієї схеми від ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" історія вийшла на фінішну пряму. Досудове розслідування повністю завершено, а офіційний обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану) вже передано на розгляд суду, де фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Найближче судове засідання призначене на 25 серпня 2026 року.

Розгляд справи у Солом'янському районному суді м. Києва призначено на 25 серпня 2026 року

Куди пішли державні гроші?

Та попри весь цей відвертий корупційний шлейф, суди та викриття, компанія "КБ "Теплоенергоавтоматика" продовжує спокійно почуватися на державних торгах. Замість повної ізоляції підрядника, держава продовжує справно годувати його мільйонами. І прикладом цьому не лише свіжий тендер від ТОВ "Оператор ГТС України" на 55 мільйонів гривень, про який ми згадували.

Найабсурдніше те, що "підгодовувати" підрядника продовжує й постраждалий від його оборудок київський Метрополітен. Уже після матеріалу Bihus.Info та гучного звільнення Віктора Брагінського, сам КП "Київський метрополітен" уклав із цією фірмою новий контракт на суму понад 20 мільйонів гривень. Розрахунок організаторів цинічний: поки немає остаточних судових вироків, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за законом просто не бачить у такому стані справ жодних проблем і видає компанії чисті довідки для Prozorro.

Суди ідуть, мільйони капають. Інфографіка "Телеграфу"

Тим часом колишній очільник метрополітену Віктор Брагінський досі офіційно перебуває у розшуку МВС. Правоохоронці звинувачують його у службовій недбалості, що призвела до руйнування ділянки тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська", незаконному збагаченню з елітною нерухомістю родичів, а також в організації нелегальної евакуації з України на підставі купленої "липової" довідки ВЛК про вигадану хворобу.

Віктор Брагінський у розшуку МВС

Скільки ще триватиме цей театр абсурду, коли одні фігуранти уникатимуть покарання, тому що вчасно втікли з України, а інші продовжують спокійно освоювати стратегічні бюджети, — питання відкрите.

"Телеграф" готує офіційні запити до правоохоронних органів, з вимогою пояснити лояльність до такого стану справ. У найближчих публікаціях ми також маємо намір дослідити майно усіх учасників згаданих оборудок, аби зрозуміти, куди саме могли піти державні гроші. Не перемикайтеся.