Росія різко прискорила розгортання власного Starlink: що відомо про "Рассвєт"

Супутникова мережа дозволить швидше передавати дані та координувати дії російських сил

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Росія прискорила розгортання власної низькоорбітальної супутникової системи "Рассвєт"/ "Рассвет", яку в Москві позиціонують як аналог американського Starlink. За планами ворога — на орбіті у 2027 році мають бути вже понад 290 супутників. Система може забезпечувати швидкість зв'язку до 1 Гбіт за секунду.

За словами представника ГУР МОУ Вадима Скібіцького, у березні 2026 року РФ вже вивела на орбіту 16 супутників системи, а до кінця 2027 року планує сформувати угруповання з 292 апаратів. До 2035 року його чисельність має зрости до 924 супутників.

Що таке російська система "Рассвет" та коли запрацює

Супутникова низькоорбітальна система потрібна росіянам, аби планувати та реалізовувати удари по Україні, хоча за офіційною версією вона націлена на цивільне призначення — спілкування з літаками, судами в морі тощо. Систему розробляє компанія "Бюро 1440", що входить до "ІКС Холдингу". Супутники працюють на низькій навколоземній орбіті в Ku- та Ka-діапазонах і мають забезпечувати широкосмуговий зв'язок зі швидкістю до 1 Гбіт/с та затримкою до 70 мілісекунд.

Активізувались росіяни після успішного блокування використання систем Starlink на лінії фронту. Це значно ускладнило Росії завдання ударів по Україні, зокрема і на лінії фронту — наявні технології мають обмежену дальність і перехоплюються чи глушаться Силами оборони України. Супутниковий зв'язок відкриє ворогу майже необмежені можливості — приклад цього використання супутникового зв'язку Україною. За даними Reuters, більшість українських місій middle strike — ударів 30–200+ км від лінії фронту здійснені із використанням Starlink.

Поки що можливості угруповання обмежені: зв'язок доступний лише тоді, коли окремі супутники проходять над певною територією, створюючи кількагодинні "вікна" покриття на добу. Однак після розгортання повноцінного угруповання система зможе працювати за принципом Starlink, забезпечуючи практично безперервне покриття. У 2027 році планується комерційний запуск проєкту.

Поки вони можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить над нашою територією. Коли росіяни виведуть повноцінне угруповання супутників – ця система працюватиме як Starlink. І вже йде дискусія, як з цим боротись. Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО генерал-майор

Чим "Рассвєт" загрожує Україні

Розгортання російської низькоорбітальної системи супутникового зв’язку "Рассвет" може створити для України додаткові тактичні та стратегічні ризики. Цю супутникову мережу військові зможуть використовувати для управління безпілотниками, ракетами та безекіпажними катерами за межами прямої видимості, зокрема для передачі відео, коригування маршрутів і зміни цілей у польоті. Також, система може забезпечити російським підрозділам швидший обмін розвідувальною інформацією та координацію дій на полі бою.

За планами — доступ з землі до супутника з абонентського термінала. Серед потенційно придатних для технології дронів — важкі ударні та розвідувальні БПЛА, зокрема дрони сімейства "Герань"/"Шахед". Росія щомісяця виробляє тисячі ударних дронів типу "Герань-2", а нові модифікації сімейства "Герань" уже запущені в серійне виробництво. Наприклад, потужності для випуску реактивних "Гераней-4" та "Гераней-5" оцінюють у до 500 апаратів на місяць і працює над нарощенням виробництва.

Схема роботи "Рассвета" дуже схожа на Starlink

Чи можна збити супутник з орбіти

Водночас, збити ці супутники можна. Співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Дениса Штілермана наголосив на можливості знищення російських супутників на орбіті. Російська супутникова система "Рассвет" може стати вразливою ціллю, оскільки її супутники працюватимуть на низькій орбіті — близько 800 км над Землею. За його словами, на відміну від геостаціонарних супутників на висоті близько 36 тисяч км, такі апарати мають передбачувані траєкторії та потенційно можуть бути уражені.

Втім, хоча ураження окремих космічних апаратів технічно можливе, експерти звертають увагу на численні ризики такого підходу — від утворення небезпечного космічного сміття до складності боротьби з великими супутниковими угрупованнями, які здатні швидко компенсувати втрати новими запусками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у РФ з квітня 2026 року призупинене виробництво ракет "Кинджал" та Х-32. Водночас — збільшили випуск балістики.