Водоэмульсионка уходит в прошлое: какая краска имеет лучшую стойкость и моется с мылом

Этот материал дольше служит, быстро высыхает и может содержать противогрибковые компоненты.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Латексная акриловая краска является улучшенной и более дорогой альтернативой обычной водоэмульсионной краске. Она содержит больше акриловых смол и латекса, поэтому лучше моется, дольше служит и имеет важное преимущество. В продаже есть отдельно акриловые, латексные краски, но этот вариант имеет преимущества обоих видов.

Испанские мастера используют ее там, где очень влажно – латексная акриловая краска подходит для кухонь и ванны, тогда как обычная водоэмульсионная чаще используется для сухих помещений.

Водоэмульсионную краску можно смыть, в то время как латексное акриловое покрытие можно часто мыть, даже с мылом и это ее главное преимущество. Часть латексных акриловых красок имеет добавленные противогрибковые компоненты, что делать их хорошим вариантом там, где может образоваться плесень, а это не только сырые комнаты, но, например, зоны вокруг окон.

Среди преимуществ акриловой латексной краски:

быстрое высыхание — позволяет нанести второй слой уже через два-четыре часа

эластичность — расширяется и сжимается при изменении температуры, не трескаясь

легкая очистка

влагостойкость.

Латексная акриловая краска лучше подходит для стен и потолков в коридоре, кухне, ванной, детские. В зависимости от целей имеется несколько видов покрытия.

Матовое покрытие скрывает недостатки стен. Идеально подходит для потолков и спален.

Сатиновое покрытие. Обладает легким блеском и легко моется. Идеально подходит для гостиных, прихожих и столовых.

Полуглянцевое или глянцевое покрытие. Обладает высокой стойкостью к пятнам и влаге. Используется на кухнях, ванных комнатах, на дверях и лепнине.

Важно перед нанесением хорошо отшлифовать все неровности и очистить от пыли. Сначала наносят праймер — грунтовку, если стена оштукатурена или если происходит изменение цвета. Часть латексной акриловой краски можно использовать для наружных работ – на упаковке должен быть указан тип.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая альтернатива для стен обоев. Кроме покраски есть немало интересных вариантов.