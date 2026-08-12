А якщо я в халаті чи погано виглядаю? Як ввічливо відмовитися від неочікуваного відеодзвінка

Телефон дозволяє нам робити вибір, що не викликатиме дискомофорт

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Відеодзвінки, як і голосові повідомлення, є сьогодні невід'ємною частиною комунікації. Однак без попередження влаштовувати такі розмови не варто, адже це, фактично, дорівнює незваному візиту в гості і унеможливлює комфортність спілкування для співбесідників.

Такою думкою з "Телеграфом" поділилися провідна експертка з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко. Вона наголошує на тому, що людина, якій хтось телефонує із відео, має повне право відмовитися вмикати камеру у відповідь.

"Ну, як це може відбуватися? Хтось мені телефонує, і я його бачу, і він каже: "Вмикай [камеру]"? А я не хочу, — каже Адаменко. — Я можу бути в халаті, я можу бути з маскою на обличчі. Я взагалі не хочу, може, сьогодні і зараз, щоб мене хтось бачив, тому що я погано виглядаю. Або та будь-що: у мене алергія, чи око набрякло".

За її словами, у такому випадку слід перепросити і тактовно пояснити співрозмовнику, що конкретно в цей момент говорити по відеозв'язку немає змоги. І неважливо, яким є привід для відмови — чи просто небажання говорити із ввімкненею камерою, чи умовно домашній вигляд (одяг, косметична маска тощо), чи будь-що інше.

Відмова від відеодзвінка — це нормально, вважає експертка. Фото: "Телеграф"/ШІ

Несподівана пропозиція відеодзвінку справді дорівнює неочікуваному стукоту в двері, коли людина нікого не чекає, але до неї вже прийшли, вважає спеціалістка.

"Але телефон дає нам право не відповісти таким же чином на відеозв'язок, — підкреслює Наталія Адаменко. — Чому? З об'єктивних причин. Ви знаєте, це дуже гарна відповідь на будь-що, що викликає у вас такий дискомфорт. "Вибачте, я не можу з об'єктивних причин". Які вони? Ну, це ваші об'єктивні причини. Все".

Які є програми для відеодзвінків?

Більшість сучасних месенджерів мають функцію відеозв'язку. Влаштувати подібну бесіду можна завдяки застосункам Telegram, Viber, WhatsApp, Signal тощо.

Є різні варіанти програм для відеозв'язку. Фото: Google Play

Якщо йдеться про навчання чи бізнес-зустрічі, то для цього найчастіше використовують сервіси на кшталт Zoom, Google Meet та Microsoft Teams. Програм для відеодзвінків вистачає — за потреби можна знайти ту, яка задовільнить всі потреби передачі інформації співрозмовникам. Однак варто не забувати про комфортність спілкування для всіх учасників розмови і зважати на рекомендації експертки з етикету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому писати повідомлення пізно ввечері чи навіть уночі — не зовсім коректно. На думку Наталії Адаменко, до цього не слід вдаватися, навіть якщо ви не розраховуєте на відповідь тут і зараз, а готові чекати на неї до ранку.