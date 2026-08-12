Чи можна купувати "заморозку" в "АТБ" після відключень світла: працівник розповів, що з нею роблять

Алгоритм дій на випадок аварій відпрацьований

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Працівник "АТБ" розповів, як рятують заморожений товар, якщо генератори вийшли з ладу під час тривалого блекауту. В цьому випадку заморозку переміщують до інших магазинів.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник мережі "АТБ". Кожен супермаркет оснащений альтернативними джерелами живлення, які дають змогу продовжувати роботу та створювати належні умови для зберігання продуктів під час відключень світла. Й навіть, якщо в одному магазині обладнання вийде з ладу, його "підстрахує" інший.

Що буде, якщо в "АТБ" раптово відключили світло під час сканування чека

Покупцям не варто хвилюватися, що розрахунок "зависне". В супермаркетах мережі встановлено джерела безперебійного живлення, тому каси продовжують працювати навіть у випадку відключення енергопостачання, пояснив робітник "АТБ".

Крім того, раптове зникнення зв'язку та мобільного інтернету не зупиняє роботу терміналів та можливість розрахунку картою. За виключенням ситуацій, коли проблеми з боку самих банків.

Нагадаємо, раніше співробітник мережі розкрив "Телеграфу", як насправді працює система відеоспостереження. "АТБ" слідкує за вами, але не так, як ви думаєте.