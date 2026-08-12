Зима близько: українці масово купують цю річ, щоб пережити морози без електроенергії

У соцмережах активно діляться речами, які можуть стати у пригоді під час тривалих відключень світла й опалення

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Українці вже починають готуватися до можливих зимових блекаутів та перебоїв з опаленням. У Threads розгорнулося обговорення речей, які допомогли людям пережити минулу зиму, а також того, що варто придбати заздалегідь.

Авторка допису закликала не чекати холодів і не скуповувати все необхідне в останній момент. Натомість вона запитала киян, що їм реально допомогло минулої зими, аби придбати це заздалегідь, повідомляє "Телеграф".

Однією з найчастіших рекомендацій виявилося електричне простирадло. Користувачі розповідають, що воно споживає небагато електроенергії та може працювати від зарядної станції.

Зручна річ

Інша користувачка розповіла, що придбала таке простирадло саме на випадок відключень, коли одночасно зникають світло, опалення та вода. За її словами, минулої зими воно допомагало не мерзнути.

Ще одна учасниця обговорення радить не економити на кількості таких речей. Вона пропонує мати два-три електричні простирадла, адже вони, за її словами, мінімально споживають електроенергію. Водночас важливо враховувати потужність конкретної моделі та можливості зарядної станції.

Взимку це може стати порятунком

Серед інших корисних речей користувачі називають потужні павербанки та зарядні станції. Один із коментаторів окремо радить не купувати багато маленьких павербанків, а придбати нормальну зарядну станцію, яка зможе живити різні прилади.

Також згадують жилетку з підігрівом, яка працює від павербанка. Такий варіант може стати у пригоді, якщо потрібно зігрітися не лише в ліжку, а й під час пересування квартирою.

Водночас не всі готові купувати електричні простирадла. Дехто з користувачів зізнався, що такі речі їх навіть лякають — люди побоюються, що прилад може перегрітися або спричинити пожежу.

З усіма електроприладами варто бути обачними

Тож перед покупкою варто звертати увагу на стан приладу, наявність захисту від перегріву та дотримуватися інструкції виробника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можливі тижні без світла? Українцям озвучили найгірший сценарій зими.