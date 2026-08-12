Не сватайтеся і не влаштовуйте гучних гулянь: що не можна робити у свято 12 серпня

Освідчуватися в цей день не варто

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У середу, 12 серпня 2026 року, Православна церква України вшановує пам’ять святих мучеників Фотія та Аникити Нікомидійських та інших християн, які постраждали під час гонінь. За старим стилем цей день припадає на 25 серпня.

Аникита жив у Нікомидії за часів імператора Діоклетіана, який правив Римською імперією наприкінці III — на початку IV століття. Він був військовим сановником і відкрито виступив проти переслідування християн та поклоніння язичницьким богам. За це його схопили й піддали жорстоким тортурам.

Аникиту намагалися вбити різними способами. Його кидали до диких звірів, але лев не напав на святого. Інші спроби страти також нібито завершувалися невдачею: колесо зупинялося, а вогонь згасав.

Традиції та прикмети 12 серпня

У народі цей день мав назву Фотія Повіткового. Назва пов’язана з господарськими приміщеннями — повітками, хлівами та іншими будівлями біля дому. Однією з незвичних традицій було прибирання таких місць.

Дощ і сильний вітер 12 серпня — негода може затягнутися.

— негода може затягнутися. День видався прохолодним — найближчим часом очікували сухої, але вітряної погоди.

— найближчим часом очікували сухої, але вітряної погоди. Спека і сухість — восени прогнозували багато грибів.

— восени прогнозували багато грибів. Душно надворі — чекали швидкого дощу.

— чекали швидкого дощу. Ясні зорі ввечері — наступний день має бути теплим і сонячним.

Зоряне небо. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 12 серпня

свататися та освідчуватися — вірили, що така справа може закінчитися відмовою або подальшими проблемами у стосунках;

— вірили, що така справа може закінчитися відмовою або подальшими проблемами у стосунках; влаштовувати гучні гуляння та зловживати алкоголем — день варто провести спокійно, без зайвого шуму;

день варто провести спокійно, без зайвого шуму; сваритися з рідними та кричати — конфлікт, який виник цього дня, може надовго зіпсувати стосунки.

конфлікт, який виник цього дня, може надовго зіпсувати стосунки. дівчатам спеціально ходити біля церкви без потреби — у народі існувало повір’я, що це нібито може відвернути заміжжя.

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