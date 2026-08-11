Війна триватиме до 2028 чи закінчиться раніше? Яка ймовірність настання миру у найближчі роки

Завершення війни обіцяє бути затяжним

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Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що глава Росії Володимир Путін збирається продовжувати війну щонайменше до 2028 року. І хоча не всім російським олігархам це вигідно, також у державі-агресорці є багато бенефіціарів збройного конфлікту.

"Телеграф" запитав у моделі штучного інтелекту Chat GPT, чи закінчиться війна у 2028 році за його оцінками.

"Якщо оцінювати саме станом на серпень 2026 року, я б не сказав, що війна обов’язково триватиме до 2028-го. Але й сценарій завершення у найближчі місяці я зараз не вважаю базовим", – зазначила нейромережа.

Штучний розум підрахував ймовірність завершення війни у найближчі роки у відсотках:

2026 — завершення активної фази: 15–20%

2027 — припинення масштабних бойових дій: 35–40%

2028 або пізніше: 40–50%.

"Тобто 2028 рік цілком реалістичний сценарій, але це не означає, що Путін уже "призначив" війну до 2028 року", – пояснив він.

Чому затяжний сценарій найбільш ймовірний

По-перше, важливо розділяти "закінчення війни" і "припинення активних бойових дій". Навіть якщо у 2027–2028 роках буде домовленість про припинення вогню, це не обов'язково означатиме повноцінний мирний договір.

По-друге, повідомлення Коваленка про 2028 рік не взялося зі стелі. Ще у квітні ЦПД описував три сценарії Кремля: продовження повномасштабної війни щонайменше до 2028 року, поступове заморожування конфлікту або продовження війни з паралельним переходом до гібридного протистояння з НАТО.

По-третє, станом на 10 серпня ISW оцінював, що Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, поки Путін вважає, що має реалістичний військовий шлях до досягнення своїх цілей. Це є одним із головних чинників.

Важливий нюанс: якщо не зміняться умови

Водночас Кремль не хоче воювати до 2028 року, а готується до можливості воювати до 2028 року, якщо не зміняться умови. Це принципова різниця.

Якщо у 2027 році Росія зіткнеться з різким погіршенням економіки, проблемами з комплектуванням армії, великими втратами, посиленням західної підтримки України або ситуацією, коли військовим шляхом Путін уже не зможе отримати бажаного, війна може перейти до переговорів значно раніше.

І навпаки: якщо Москва вважатиме, що час працює на неї, вона може продовжувати війну й після 2028-го.

Українські бійці. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Остаточний прогноз: як відбуватиметься припинення війни

"Якщо змусити мене поставити одну дату, я б зараз поставив не на "кінець війни у 2028 році", а на період 2027–2028 років як найбільш імовірне вікно для завершення саме масштабної фази війни", – написав ШІ.

Але він не очікує, що війна закінчиться миттєво, коли в один прекрасний день сторони раптово підпишуть мирну угоду.

На думку Chat GPT, це буде затяжний процес, який складатиметься з наступних етапів:

виснаження

переговори

припинення вогню

нестабільне заморожування

довгі переговори про остаточне врегулювання.

І саме тому фраза "війна закінчиться у 2028 році" може бути дещо оманливою – значно точніше говорити про "можливе припинення активних бойових дій до 2028 року".

Нагадаємо, згідно з результатами нового соціологічного дослідження SOCIS, більшість українців вважають найімовірнішим сценарієм завершення війни припинення бойових дій по лінії розмежування з подальшим тривалим дипломатичним процесом відновлення суверенітету.