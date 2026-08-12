Не сватайтесь и не устраивайте громких гуляний: что нельзя делать в праздник 12 августа

Делать предложение в этот день не стоит

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В среду, 12 августа 2026 года, Православная церковь Украины чтит память святых мучеников Фотия и Аникиты Никомидийских и других христиан, пострадавших во время гонений. По старому стилю этот день приходится на 25 августа.

Аникита жил в Никомидии во времена императора Диоклетиана, правившего Римской империей в конце III — начале IV века. Он был военным сановником и открыто выступил против преследования христиан и поклонения языческим богам. За это его схватили и подвергли жестоким пыткам.

Аникиту пытались убить разными способами. Его бросали к диким зверям, но лев не напал на святого. Другие попытки казни также якобы завершались неудачей: колесо останавливалось, а огонь угасал.

Традиции и приметы 12 августа

В прежние времена в этот день почитается память святого мученика. Название связано с хозяйственными помещениями — навесами, хлевами и другими зданиями возле дома. Одной из необычных традиций была уборка таких мест.

Дождь и сильный ветер 12 августа — непогода может затянуться.

— непогода может затянуться. День выдался прохладным – в ближайшее время ожидали сухую, но ветреную погоду.

– в ближайшее время ожидали сухую, но ветреную погоду. Жара и сухость – осенью прогнозировали многие грибы.

– осенью прогнозировали многие грибы. Душно на улице — ждали скорого дождя.

— ждали скорого дождя. Ясные звезды вечером – следующий день должен быть теплым и солнечным.

Звездное небо. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 12 августа

свататься и делать предложение – верили, что такое дело может закончиться отказом или дальнейшими проблемами в отношениях;

– верили, что такое дело может закончиться отказом или дальнейшими проблемами в отношениях; устраивать громкие гуляния и злоупотреблять алкоголем – день следует провести спокойно, без лишнего шума;

день следует провести спокойно, без лишнего шума; ссориться с родными и кричать — возникший в этот день конфликт может надолго испортить отношения.

возникший в этот день конфликт может надолго испортить отношения. девушкам специально ходить по церкви без надобности — в народе существовало поверье, что это якобы может отвлечь замужество.

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