Купили десятки яєць про запас? Ось що з ними робити, щоби не зіпсувалися

Шкаралупу – у сміття, яйця – у морозилку

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Яйця підходять для сніданку, випічки, салатів, соусів і багатьох інших страв, тому їхній запас удома зайвим не буває. Влітку, коли продукт можна купити за відносно невисокою ціною, у багатьох виникає бажання придбати одразу кілька десятків про запас. Але навіть за правильного зберігання термін придатності яєць обмежений.

Раніше ми розповідали, як законсервувати яйця та зберігати їх до року. А тепер пропонуємо ще один спосіб – заморозити яйця.

Скільки можна зберігати яйця

За кімнатної температури (не вище ніж 25°C) яйця можуть зберігатися близько 10 днів, а якщо в приміщенні прохолодніше за 20°C — то й до двох тижнів. У холодильнику сирі яйця в шкаралупі зберігаються до трьох тижнів. Заморожування яєць дозволяє зберігати продукт до 12 місяців, зазначає kuchnia.fakt.pl.

Як заморозити яйця

Яйця в шкаралупі заморожувати не рекомендується, тому залишається три варіанти зберігання продукту:

Білок+жовток. Розбийте яйця, ретельно перемішайте білки з жовтками та перелийте суміш у контейнер для заморожування. Краще одразу розділити яйця на порції. Наприклад, під одну яєчню, і підписати дату заморожування.

Фото згенероване ШІ

Окремо білки. Їх можна заморожувати без будь-якої підготовки — просто перелити в контейнер із кришкою та відправити в морозильник.

Їх можна заморожувати без будь-якої підготовки — просто перелити в контейнер із кришкою та відправити в морозильник. Окремо жовтки. Тут важливо врахувати, що жовтки під час заморожування мають властивість застигати в щільну грудку, тому перед заморожуванням на кожні 240 мл жовтків потрібно додати або половину чайної ложки солі (для несолодких страв), або 1–1,5 столової ложки цукру (для десертів).

Розморожувати яйця потрібно поступово. Наприклад, можна дістати їх із морозильної камери та залишити в холодильнику на ніч. Їсти яйця сирими після розморожування не можна.