Уничтожила свое здоровье и иммунитет: украинка пожаловалась на жизнь в большой стране Европы

Девушка назвала неожиданный минус Германии

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Жизнь в другой стране может иметь не только очевидные преимущества. Украинка, прожившая почти три года в Германии, рассказала, что, несмотря на работу, безопасность и хороший социальный статус, столкнулась с проблемой, которой не ожидала.

По ее словам, ей не подошел местный климат. Женщина отметила, что за это время ее здоровье и иммунитет, как она считает, заметно ухудшились.

"Даже обладая высоким социальным статусом, работой, безопасностью и так далее, вы можете столкнуться с банальным осознанием того, что вам не подходит климат", – написала она.

Украинка также упомянула расхожие шутки, что в Германии людям трудно переживать период с октября по март. Она призвала тех, для кого климат играет важную роль при выборе страны для жизни, учитывать этот фактор.

В то же время её опыт носит личный характер и не означает, что с такими же проблемами со здоровьем сталкиваются все украинцы, проживающие в Германии.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал о харьковчанке, которая два года прожила в Германии. В своем видео в TikTok она рассказала, что, по ее наблюдениям, в стране люди могут постоянно чувствовать вину из-за страха получить жалобу от соседей.

В частности, девушка вспоминала ситуации, связанные с шумом, сортировкой мусора и другими правилами поведения в быту. По её словам, из-за этого жизнь может сопровождаться постоянным напряжением.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в какой стране Европы украинцы отмечают лучшую медицину, социальные условия и погоду.