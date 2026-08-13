Ознака паніки: чому насправді Путін погрожує світовому судноплавству і чим це може закінчитись

Чому заяви російського диктатора мають смішний вигляд

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Погрози Кремля затримувати іноземні кораблі свідчать про відчай та істерику Росії, яка намагається залякати інші країни. Водночас реалізувати такі погрози Москві буде складно, а перша ж спроба фактично зайнятися піратством може розв’язати руки Заходу та поставити під удар російський тіньовий флот.

Про це політолог Ігор Рейтерович розповів в етері Radio NV. На його думку, погрози Кремля про те, що РФ буде затримувати іноземні кораблі, повністю суперечать всім нормам міжнародного права.

Москва бʼється в істериці

"Оця заява зі сторони Путіна, оці спроби перевдягатися у військову морську форму – це дуже смішно виглядало. Такі речі свідчать про певну істерику та відчай з боку Росії", – сказав Рейтерович.

Він додав, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв взагалі розповідав, що РФ топитиме кораблі, які везуть зброю чи товари подвійного призначення в Україну.

"Тобто вони, очевидно, розуміють, що країни поступово відходять від думки, що не можна чіпати взагалі ці кораблі. Вони розуміють, що якщо є до них якісь претензії, то треба відповідно їх затримувати і конфісковувати. Путін намагається їх так налякати на випередження", – пояснив політолог.

Чому росіяни не затримуватимуть іноземні кораблі

"По-перше, росіяни цього не робимуть, хоча б через те, що їхній флот немає таких спроможностей. По-друге, очевидно, що інші країни не дивитимуться на це просто так", – заявив Рейтерович.

За його словами, якщо Росія хоча б створить один такий прецедент, то багато країн знімуть запобіжники. Бо вони прекрасно знають, скільки кораблів тіньового флоту Росії ходить, але затримують їх дуже рідко та вибірково.

"А якщо Росія створить прецедент і затримає якийсь корабель, а фактично займеться піратством, мені здається, всі ці табу просто зникнуть і за один-два дні буквально все можна паралізувати. Тобто створити таку ситуацію, коли Росія абсолютно цим не зможе користуватися", – пояснив експерт.

Як на погрози Путіна реагують у світі

Політолог наголосив, що реакція у світі є мінімальною, тому що серйозно поки ці погрози Путіна ніхто не сприймає.

"Тому він більше, мабуть, для внутрішнього користувача такі заяви робив. Щоб розказати росіянам, що "ми все тримаємо під контролем і будемо мститися, якщо щось таке відбудеться, що буде не надто приємно для нас", – резюмував Рейтерович.

Як повідомляє BBC, представник уряду Великої Британії заявив, що на відміну від російського тіньового флоту, "збройні сили Великобританії та комерційні судна діють у суворій відповідності до міжнародного морського права".

"Великобританія припиняє та стримує діяльність судів тіньового флоту та їхню шкідливу морську діяльність, яка підживлює війну Росії з Україною", — сказав він.

Що сказав очільник Кремля та які заяви робив раніше

Нагадаємо, 12 серпня, перебуваючи на Курильських островах, глава Росії зробив агресивну заяву:

"Влада деяких країн, порушуючи міжнародне морське право, намагається обмежити рух суден наших економоператорів, мирних причому, а нещодавно додумалися до можливості захоплення наших судів і продажу награбованого у нас майна. Зрозуміло, це не що інше, як піратство і розбій. І якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми змушені будемо відповідати дзеркально".

26 липня 2026 року, під час заходів до Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі, Путін спілкувався з командувачами російських флотів. Тоді йшлося саме про можливі спроби затримання російських, зокрема комерційних, суден. Він закликав військових:

"Я хочу звернути вашу увагу на те, що в таких випадках, звичайно, потрібно діяти акуратно в рамках морського міжнародного права, але рішуче, так як і потрібно боротися з піратством і з піратами", – сказав російський диктатор.

Ще раніше, 2 жовтня 2025 року на засіданні клубу "Валдай", Путін значно жорсткіше відреагував на затримання Францією танкера Boracay, який пов'язували з російським тіньовим флотом. На запитання про захоплення суден він сказав: "Це піратство. Що з піратами роблять? Знищують".

Які підстави має ЄС для конфіскації російських вантажів

23 липня 2026 року ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій ЄС. Його юридичною основою в цій частині є Регламент Ради ЄС 2026/1848, який вніс зміни до Регламенту №833/2014.

У преамбулі прямо сказано, що ЄС вирішив дати національним компетентним органам можливість "безпечно розпоряджатися російськими нафтовими вантажами, які вони вилучили та конфіскували". Для цього передбачили винятки, які дозволяють операції з такими вантажами, зокрема імпорт, переміщення, зберігання, управління та продаж.

Той самий 21-й пакет додатково посилив боротьбу з тіньовим флотом: ЄС додав ще 41 судно до санкційного списку, довівши число таких суден до понад 670, і розширив критерії так, щоб санкції могли поширюватися також на судна, які допомагають тіньовому флоту — наприклад, надають бункерування, буксирування або беруть участь у перевалці "борт у борт".

Нагадаємо, Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську – останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі. Реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи вразили позиції ППО, причали та інфраструктуру морського порту.