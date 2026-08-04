Червоні та жовті помідори: у чому різниця та які корисніші для здоров'я

Жовті та червоні помідори відрізняються за смаком, кислотністю та складом антиоксидантів

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На перший погляд може здатися, що червоні та жовті помідори відрізняються лише за кольором. Але насправді це два продукти з різним смаком, набором корисних речовин та застосуванням на кухні.

Про це детально розповідає канадський ресурс Elena’s Garden, присвячений садівництву та правильному харчуванню.

Чим відрізняються червоні та жовті помідори

Різниця у смаку пояснюється складом кислот і цукрів у м'якуші. Червоні помідори містять більше кислоти, через що їхній смак виходить більш різким, насиченим, із вираженою "томатною" пікантністю. Жовті сорти містять менше кислоти, тому сприймаються як м'якші, солодші та делікатніші.

Червоного кольору томатам надає лікопін. Він вважається потужним антиоксидантом, який пов'язують зі здоров'ям серця. Жовті помідори містять його значно менше, але натомість багатші на бета-каротин та інші каротиноїди.

Жовті помідори ідеально підходять для салатів. Фото згенероване ШІ

Як вибрати помідор для конкретної страви

Червоні помідори ідеально підходять для томатного соусу, супу, сальси або кетчупу. Їхня кислотність і насичений смак тільки посилюються під час термічної обробки.

Жовті помідори радять обирати для салатів, легких соусів та запікання на грилі. Вони дають ніжний, солодкуватий смак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, у чому різниця між темними та білими баклажанами.