Українцям пропонують вже зараз відкладати гроші на зимові платіжки: як поповнити особовий рахунок

Перед черговою важкою зимою громадянам буквально радять "готувати сани влітку"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Для того, аби взимку зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет, українцям пропонують відкладати гроші на оплату комунальних послуг вже зараз.

З такою ідеєю до громадян звернулася газопостачальна компанія Нафтогаз України.

Йдеться про можливість завчасно поповнювати особовий рахунок на зручну для вас суму, щоб сформувати фінансовий запас до опалювального сезону. Кошти, внесені наперед, залишатимуться за вашим рахунком у вигляді переплати та надалі можуть бути використані для оплати спожитого газу.

Що таке особовий рахунок

Кожне дворогосподарство, яке під’єднано до газопостачання, має свій особовий рахунок. Це унікальний персональний номер, який дозволяє ідентифікувати абонента у системі.

Дізнатися номер свого особового рахунку можна у паперовій квитанції, яка приходить кожного місяця, або на сайті компанії через спеціальний сервіс.

Як поповнити особовий рахунок:

в особистому кабінеті споживача на сайті my.gas.ua;

у застосунку "Куб";

на сайті gas.ua.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", киян готують до переселення взимку: кого це стосується і в яких будинках буде найважче.