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Затарилися на місяці вперед? Чому заморожена риба з власних запасів може стати отрутою

Автор
Олена Руденко ,
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Автор
Споживання несвіжої риби загрожує великими проблемами
Споживання несвіжої риби загрожує великими проблемами. Фото Колаж "Телеграф"

Інколи на смак не можна відчути, що риба чи морепродукти вже непридатні до споживання

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Рибу не можна довго зберігати в холодильнику, навіть у морозильній камері. Тому робити великі запаси не лише не має сенсу, але навіть небезпечно.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувач кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. За її словами, рибу можна зберігати в морозилці максимум місяць.

"Не можна зберігати в холодильнику довго рибу. Ви можете місяць максимум зберігати її. Вона псується. Креветки дуже гарно псуються, і ви навіть не помітите за смаком, але майже стовідсотково будете мати отруєння", — попередила експертка.

Заморожена риба
Заморожена риба. Фото: Depositphotos

За її словами, людина може навіть не розуміти, що отруїлася замороженою рибою, чи морепродуктами. Може виникнути нездужання, головний біль.

Яку рибу не можна купувати в магазині

Однак риба може вже продаватися зіпсованою, на такий продукт часто роблять знижки. Проте не варто спокушатися зниженою ціною, бо це небезпечно. Сидоренко пояснила, яку скумбрію в жодному разі не можна купувати, бо це загрожує отруєнням.

Також вона розповіла "Телеграфу", як супермаркети дурять покупців вигаданими назвами риби. Що можна купити за чималі гроші під виглядом морського язика.

Теги:
#Продукти #Зберігання #Риба #Олена Сидоренко