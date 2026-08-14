Затарилися на місяці вперед? Чому заморожена риба з власних запасів може стати отрутою

Інколи на смак не можна відчути, що риба чи морепродукти вже непридатні до споживання

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Рибу не можна довго зберігати в холодильнику, навіть у морозильній камері. Тому робити великі запаси не лише не має сенсу, але навіть небезпечно.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувач кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. За її словами, рибу можна зберігати в морозилці максимум місяць.

"Не можна зберігати в холодильнику довго рибу. Ви можете місяць максимум зберігати її. Вона псується. Креветки дуже гарно псуються, і ви навіть не помітите за смаком, але майже стовідсотково будете мати отруєння", — попередила експертка.

Заморожена риба. Фото: Depositphotos

За її словами, людина може навіть не розуміти, що отруїлася замороженою рибою, чи морепродуктами. Може виникнути нездужання, головний біль.

Яку рибу не можна купувати в магазині

Однак риба може вже продаватися зіпсованою, на такий продукт часто роблять знижки. Проте не варто спокушатися зниженою ціною, бо це небезпечно. Сидоренко пояснила, яку скумбрію в жодному разі не можна купувати, бо це загрожує отруєнням.

Також вона розповіла "Телеграфу", як супермаркети дурять покупців вигаданими назвами риби. Що можна купити за чималі гроші під виглядом морського язика.